Simona Halep a revenit in tara dupa accidentarea cumplita de la Roma. Ce a spus sportiva si care e primul turneu unde va juca

"Ma tratez in tara, am incredere in medicii de aici. In aceasta perioada nu pot sa fac nimic, va fi o perioada destul de dificila, dar moral sunt bine, o iau ca atare si accept ceea ce s-a intamplat.Obiectivul este sa fiu bine pana la Olimpiada. (n.r. - despre participarea la Roland Garros ) Inca nu s-a decis, dar sunt mici sanse sa particip la Paris. Eu mereu sper si cred ca totul este posibil, insa nu ma voi grabi pentru ca este o accidentare periculoasa si nu vreau sa stau luni de zile cu aceasta problema.Bineinteles ca este o dezamagire foarte mare, dar mai am cativa ani in fata si bine ca s-a intamplat acum si nu s-a intamplat la 25 de ani, pentru ca este o accidentare destul de grava. Sper sa se mai intample peste vreo zece ani, daca voi mai juca.De fiecare data cand am avut o mica problema, am revenit mai bine. Primele doua zile trebuie sa stau ca sa se aseze tot ce e pe acolo, prin inauntru... Dupa zece ani in care joc saptamana de saptamana la cel mai inalt nivel, cred ca si uzura si-a spus cuvantul, dar nu pot sa spun ca m-am simtit obosita, chiar imi revenisem dupa Madrid si ma simteam bine fizic si ca tenis. Se intampla, din cate am inteles, e prima oara pentru mine, nu este usor de gestionat. (n.r. - despre Kerber) Angi este o fata deosebita si ne intelegem foarte bine, am jucat de atatea ori, asa ca deja suntem prietene, s-a purtat foarte frumos cu mine si ii multumesc pentru asta.Am primit foarte multe mesaje de la oameni draguti si pot sa le multumesc si pe aceasta cale, am simtit si tristetea lor totodata, dar sunt oameni frumosi si le multumesc ca sunt alaturi de mine in momentele acestea. Medicii mi-au spus ca o sa fie bine si ca o sa ma recuperez", a declarat Halep, la sosirea pe Aeroportul International Henri Coanda. Simona Halep a anuntat, vineri, ca in urma unui RMN facut la Roma s-a relevat ca are o mica ruptura la gamba stanga, dar a subliniat ca va face totul pentru a reveni cat mai repede pe terenul de tenis."Dupa un RMN aici la Roma pot confirma ca am o mica ruptura la gamba stanga. Voi zbura acasa astazi si voi incepe recuperarea in piscina si sala de gimnastica luni. Raman pozitiva si voi face tot ce pot pentru a-mi grabi revenirea. Multumesc din nou si ne vedem curand", a scris Halep pe retelele de socializare.Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a abandonat meciul disputat, miercuri, cu germana Angelique Kerber , locul 26 WTA, din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Roma, la scorul de 6-1, 3-3 pentru romanca. Halep eeste detinatoarea trofeului la Roma si fusese direct acceptata in aceasta faza a competitiei.La 6-1, 3-3, in momentul in care Kerber avea 30-0, pe serviciul ei, Halep a acuzat o accidentare la gamba stanga dupa ce a returnat o minge si a cerut imediat interventia fizioterapeutului. Cu dureri mari si cu lacrimi in ochi, sportiva din Constanta a ajuns cu greu la banca si a luat decizia de a se retrage.Simona Halep a parasit terenul schiopatand, ajutata de doua persoane.