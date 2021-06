Simona Halep revine in tenis. Ce a spus romanca la plecarea spre primul turneu dupa accidentarea groaznica de la Roma

Romanca a plecat spre turneul de la Bad Homburg (Germania), acolo unde revine in tenis dupa accidentarea cumplita de la Roma. Simona Halep se pregateste si pentru Grand Slam-ul de la Wimbledon "De obicei nu sunt in aceasta perioada acasa, dar din pacate anul acesta m-am accidentat. Nu pot nici sa ma antrenez pentru ca accidentarea este inca la inceput. Va trebui sa mai stau o perioada fara tenis, fara alergare pentru ca muschiul inca nu s-a sudat.Momentele de la Roma au fost intr-adevar grele pentru ca din nimic mi s-a intamplat aceasta ruptura. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a parut imposibil ca, stand la retur, sa se poata intampla o ruptura musculara.Chiar am avut doua. Prima este mult mai profunda, a doua este la suprafata, dar amandoua sunt destul de periculoase", a spus Simona Halep pentru Eurosport Simona revine in tenis dupa cea mai buna perioada a sa din plan personal. Sportiva din Constanta s-a logodit cu Toni Iuruc, iubitul sau. Cei doi urmeaza sa faca nunta in curand.