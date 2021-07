Simona Halep revine în tenis! "Am muncit din greu și sunt bucuroasă să accept acest wild card." Unde va juca românca

"Abia aştept să revin la Montreal pentru prima oară după ce am câştigat al doilea titlu aici în 2018. Am muncit din greu pentru a pregăti turneele americane şi sunt bucuroasă să accept acest wild card. Fanii din Montreal au creat mereu o atmosferă grozavă şi sunt fericită să aud că vom avea sprijinul fanilor lor din tribune", a declarat Halep. Simona Halep a câştigat Rogers Cup în 2016 şi 2018 şi a fost finalistă în 2015.În schimb, Tennis Canada a anunţat că Ashleigh Barty (locul 1), Angelique Kerber (21) şi Venus Williams (109) s-au retras de la National Bank Open.Programat între 9 şi 15 august, Rogers Cup este primul turneu important din seria care precede ultimul grand slam al anului, US Open