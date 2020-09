Simona Halep, sanse mari sa castige titlul de cea mai buna jucatoare a lunii august

Halep, numarul doi mondial, a castigat luna trecuta turneul de la Praga, fiind al doilea sau titlu consecutiv, cu o pauza de sase luni intre ele din cauza pandemiei de coronavirus. Halep a ajuns astfel la 21 de titluri in cariera, dintre care doua de Mare Slem.In finala de la Praga, Halep a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-5.Ferro a obtinut primul al doilea titlu din cariera, in primul turneu WTA disputat dupa pauza de sase luni, la Palermo.Victoria Azarenka a ajuns si ea la 21 de titluri in cariera, dupa victoria de la Cincinnati, turneu desfasurat la New York, insa succesul sau a venit dupa retragerea celeilalte finaliste, japoneza Naomi Osaka . Pentru belarusa a fost primul titlu obtinut din 2016.In primele doua luni ale anului, americanca Sofia Kenin a fost laureata anchetei din luna ianuarie, dupa titlul obtinut la Australian Open , iar Simona Halep a fost jucatoarea lunii februarie, gratie titlului cucerit la Dubai.Halep, Ferro si Azarenka pot fi votate pana vineri pe site-ul WTA.