LIVE, Sferturile de finala de la Roma: Simona Halep - Yulia Putintseva 6 - 2. Pauza medicala. Putintseva a cerut ajutorul medicilor

Romanca s-a impus in singurul meci dintre cele doua jucatoare. S-a intamplat in turul 3 de la Australian Open 2020, cand Halep a invins pe Putintseva in doua seturi, 6-1,6-4.Desfasurarea meciului:A inceput meciul.Simona Halep servesteRomanca isi face primul serviciu, 1-0Putintseva isi castiga si ea serviciul, 1-1Game Simona, 2-1Break Simona, 3-1Halep isi face serviciul, 4-1Putintseva isi face serviciul, 4-2Game Simona, 5-2Simona face break si castiga primul set, 6-2