Simona Halep si-a confirmat participarea la turneul WTA de la Palermo

Intr-o inregistrare video postata pe retelele de socializare, Halep si-a confirmat prezenta la competitia din Sicilia, care se va juca pe zgura, intre 3 si 9 august."Salutare tuturor! Sunt foarte fericita sa anunt ca ma voi intoarce la Palermo dupa zece ani. Sper sa am o saptamana foarte buna acolo. Ne vedem in curand", a spus jucatoarea romana in mesajul sau.Halep nu a mai disputat niciun meci oficial dupa victoria obtinuta in fata jucatoarei kazahe Elena Ribakina in finala turneului de la Dubai, in luna februarie.Directorul turneului de la Palermo, Oliveiro Palma, a declarat: "Participarea Simonei Halep este o veste exceptionala. A trecut un deceniu de cant Palermo a gazduit ultima oara o fosta numarul unu mondial. Orasul nostru este foarte dedicat tenisului mondial, iar prezenta sa este de mare interes pentru toti".In urma cu o saptamana, Simona Halep a participat la un meci de dublu mixt, care a incheiat turneul demonstrativ Winners Open de la Cluj-Napoca. Halep si Horia Tecau s-au impus cu aceasta ocazie in doua seturi, 6-3, 6-4 in fata cuplului format din Gabriela Ruse si Marius Copil