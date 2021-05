Pe ce loc WTA se afla Simona Halep dupa turneul ratat de la Madrid

Jucatoarea romana poate pierde si locul 3, tinand cont ca este detinatoarea trofeului la Roma, competitie care incepe luni.Castigatoarea Madrid Open dupa o finala cu Barty, Arina Sabalenka din Belarus, a urcat de pe locul 7 pe locul 4, cel mai bun din cariera, cu 6.195 de puncte.Barty are 10.090 puncte, iar Osaka, 7.650 de puncte.Primele zece locuri din clasamentul WTA sunt ocupate de urmatoarele jucatoare:1. Ashleigh Barty - 10.090 de puncte;2. Naomi Osaka - 7.650;3. Simona Halep - 6.520;4. Arina Sabalenka - 6.195;5. Sofia Kenin - 5.905;6. Elina Svitolina - 5.835;7. Bianca Andreescu - 5.265;8. Serena Williams - 4.850;9. Karolina Pliskova - 4.660;10. Petra Kvitova - 4.160.Celelalte jucatoare romane din Top 200 WTA au avut urmatoarele evolutii in ierarhie. Ana Bogdan revine in Top 100, iar Mihaela Buzarnescu pierde 14 locuri. Sorana Cirstea a coborat un loc si se afla pe 59, cu 1.374 puncte. Patricia Tig se mentine pe locul 64, cu 1.254 de puncte;- Irina-Camelia Begu se mentine pe locul 75, cu 1.104 de puncte;- Ana Bogdan a urcat patru locuri si este pe 98, cu 844 de puncte;- Irina Bara se mentine pe locul 133, cu 618 de puncte;- Jaqueline Cristian a coborat de pe locul 147 pe 150, cu 529 de puncte;- Mihaela Buzarnescu a coborat 14 pozitii, pana pe locul 157, cu 500 de puncte; Monica Niculescu se mentine pe locul 174, cu 417 puncte;- Elena Gabriela Ruse a coborat de pe locul 175 pe 176, cu 408 puncte.