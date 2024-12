Simona Pătruleasa dezvăluie, în sfârșit, adevăratul motiv pentru care a plecat de la Kanal D VIDEO

Simona Pătruleasa a surprins pe toată lumea când a anunțat, în luna septembrie, că a demisionat din postul de prezentatoare a știrilor de la Kanal D.

Simona Pătruleasa a lucrat 20 de ani în televiziune, începutul în TV fiind la Realitatea, unde s-a dus să dea o probă pentru postul de prezentatoare a știrilor sportive.

Adevăratul motiv pentru care Simona Pătruleasa a plecat de la Kanal D

Vedeta TV a povestit că era foarte tânără, iar ideea cu angajarea ca prezentatoare nu era ceva în care se creadă. Împreună cu o prietenă care-și dorea același post, Simona Pătruleasa a dat o probă la Realitatea și ulterior acceptată să prezinte știrile.

După aproape 16 ani, Simona Pătruleasa a plecat la Kanal D, unde a fost printre cele mai importante vedete ale postului. După ani la rând în care a lucrat fie de Revelion, fie de Crăciun, vedeta TV se poate bucura, în sfârșit, de sărbători fără să lucreze.

Ea a povestit că de-a lungul carierei sale a trecut prin multe momente grele, printre care un cutremur, iar un alt episod a fost atunci când s-a desprins tavanul în timp ce era în direct. De altfel, o mare durere pe care prezentatoarea a avut-o mereu a fost că nu putea să-și petreacă sărbătorile de iarnă cu familia ei de la Vâlcea, de care este foarte atașată.

„Indiferent ce meserie aș fi făcut, aș fi tratat-o tot cu atât de multă seriozitate”, a spus Simona Pătruleasa, care în trecut a lucrat șase ani ca învățătoare.

Ads

Simona Pătruleasa a explicat și care sunt motivele plecării de la Kanal D. „A fost foarte greu, mai ales ultimul jurnal. Am legat prietenii, țineam și tin la colegii mei, dar după 20 de ani știam că o să vină momentul în care o să pun punct. Dar s-a înțeles greșit că am renunțat la televiziune. Am încheiat o colaborare și atât. O să mai am proiecte în televiziune, nu știu dacă neapărat de știri. Vom vedea. Mi-a fost greu, pentru că după 20 de ani nu e ușor, mi-a fost greu”, a declarat Simona Pătruleasa despre motivul plecării de la pupitrul știrilor Kanal D.

Ads