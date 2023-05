Simona Pătruleasa, din nou mireasă la 48 de ani. Evenimentul va avea loc în Insula Capri

Simona Pătruleasa, prezentatoarea știrilor de la Kanal D, este una dintre cele mai discrete vedete de televiziune din România.

Anul acesta, în luna iunie, ea și soțul său, Sabin Ivanof, sărbătoresc 15 ani de la nuntă, motiv pentru care au decis să marcheze această zi așa cum se cuvine.

Simona a dezvăluit că va îmbrăca din nou rochia de mireasă, deoarece își dorește să refacă poza de la nuntă împreună cu fiica lor, Ingrid.

„O să mergem și în vacanță în iunie, cred. Împlinim 15 ani de când ne-am căsătorit și mergem acolo în Capri, unde ne-am căsătorit. Am mai fost după nuntă, la un an. După aceea, am mai fost la 10 ani și mergem acum, după 15 ani.

Este locul meu preferat din toată lumea, din tot ce am văzut până acum. (…) Vreau să refac poza de la nuntă. Am rochia de acum 15 ani și vreau să mă îmbrac cu ea și să refacem poza de acum 15 ani.

Să vedem, sper să îmi iasă. Sper. Rochia există, îmi vine bine, pentru că am probat-o. Deci sper să fie frumos.”, a declarat vedeta pentru viva.ro.