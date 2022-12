Un nou premiu important pentru canotajul românesc

Sportivele Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au fost desemnate de Federaţia Internaţională de Canotaj câştigătoare la categoria "Echipajul Feminin al Anului", la World Rowing Awards 2022.

“Felicitări! Suntem mândri de voi! Un veritabil exemplu demn de urmat! Ele sunt dovada vie a faptului că munca zilnică, determinarea, ambiţia, sacrificiile, curajul şi perseverenţa duc întotdeauna la succes!”, a notat pe Facebook FR Canotaj.

Cele două sportive sunt campioane olimpice la Tokyo 2020, duble campioane europene în 2022, atât la dublu vâsle feminin (W2x), cât şi la 8+1 feminin (W8+), dar şi campioane mondiale în 2022 la dublu vâsle feminin (W2x).

Ancuţa Bodnar a devenit campioană mondială exact în ziua în care a împlinit 24 de ani. Simona Radiş a câştigat două medalii de aur în mai puţin de o oră, în probele de dublu vâsle feminin (W2x) şi 8+1 feminin (W8+), performanţă istorică pentru România.

🏆 Simona Radis and Ancuta Bodnar, the Romanian 🇷🇴 Women's Double Sculls are the 2022 Women's Crew of the Year!#WorldRowingAwards pic.twitter.com/2M7P05wXZI