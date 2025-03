Sportiva anului 2024 în România: ”Nu regretăm această schimbare”

Canotoarea Simona Radiș, desemnată sportiva anului 2024 în Gala Sportului Românesc, a declarat, marți seara, că schimbarea antrenorului Antonio Colamonici cu Dorin Alupei la conducerea lotului național a adus 'numai lucruri bune', ea precizând că plecarea tehnicianului italian nu reprezintă o pierdere.

'Lucrurile merg spre foarte, foarte bine. Aș putea spune că tot lotul este mult mai motivat și se antrenează mult mai bine acum decât în trecut. Cred că fiecare schimbare aduce ceva pozitiv. Iar din fericire, această schimbare de antrenor nouă ne-a adus până acum numai lucruri bune. Nu regretăm această schimbare. Nu considerăm că e o pierdere. Aici este întrebarea tuturor, ce se întâmplă cu canotajul pentru că a plecat Antonio Colamonici. Canotajul românesc este foarte bine. Se apropie competițiile și vă invit să fiți cu ochii pe noi să vedeți ce putem', a spus Radiș, prezentă la Gala Sportului Românesc 2024.

Campioana olimpică de la Tokyo și Paris a menționat că nu este o mare problemă faptul că în această iarnă lotul de canotaj nu a efectuat un cantonament în Italia, cum s-a întâmplat anul trecut.

'Nu se simte că nu am făcut cantonamentul la apă caldă pentru că sportivii sunt mult mai bine montați. Oricum va fi o plecare la apă caldă, vom avea în perioada următoare. Urmează să fim anunțați când plecăm în cantonament', a precizat sportiva.

Radiș se gândește cu optimism la participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Ads

'Anul 2024 a fost un an frumos. Unul foarte greu, dar cu rezultate extraordinare. M-a împlinit din toate punctele de vedere. Fiecare medalie pe care am cucerit-o, indiferent de culoarea ei, mi-a completat palmaresul. Acum pot să spun că am trecut în 2025 fără stres, fără presiune, iar acum drumul meu este oarecum mai ușor. Este mai vizibilă, mai clară ediția Jocurilor de la Los Angeles. Viitorul este unul foarte frumos, chiar îndemn pe toată lumea să fie cu ochii pe mine, pe noi', a mai spus ea.

Înotătorul David Popovici și canotoarea Simona Radiș, campioni olimpici la Jocurile de la Paris, au fost desemnați, marți seara, sportivii anului la masculin, respectiv feminin, la Gala Sportului Românesc 2024 organizată de Agenția Națională pentru Sport, în cadrul evenimentului de la Opera Națională Română fiind premiată și Agenția Națională de Presă AGERPRES pentru contribuția la promovarea sportului românesc.

Ads

Printre câștigători s-au mai numărat cei mai buni antrenori la masculin și feminin - Adrian Rădulescu (înot, David Popovici) și Camelia Voinea (gimnastică artistică, Sabrina Voinea), cele mai bune echipe la sporturi de echipă - reprezentativa masculină de fotbal a României și Gloria Bistrița (handbal feminin), precum și președintele anului 2024 - Camelia Potec (Federația Română de Natație și Pentatlon Modern).

La evenimentul de la Opera Națională Română din Capitală au participat câteva sute de foști și actuali sportivi, antrenori, președinți de federații și cluburi.

Ads