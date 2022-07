Medicul Simona Tivadar, sarcastică înainte să revină din Elveția în România: "Ai milă, Adonis, lasă-ne să respirăm același aer cu tine!"

Medicul Simona Tivadar a reacționat la afirmațiile controversate ale lui George Buhnici în contextul în care urmează să vină din Elveția în România să își viziteze părinții și dorește să știe dacă ”s-a introdus cod QR de vergeturi la graniță”.

”Ce voiam să întreb, că am de venit în România să-mi văd părinții: a băgat Bufonici ăsta vigilentul vreun cod QR de vergeturi la graniță? De riduri și păr cărunt? Să știu, maică, să investesc intr-o renovare, să nu mă trezesc că mă intoarce poliția estetică din drum! Dar cum Elveția e peste măsură de scumpă, pot să ies din aeroport acoperită cu o cârpă din cap in picioare și să merg direct la dr Dana Miricioiu, profesionista care mă ajustează? Că mi se desface și mie căptușeala, nu oricine are norocul să rămâie minoră, unele se coc. Mai ales la cap.

Ai milă, Adonis, lasă-ne să respirăm același aer cu tine! Lasă-ne să te slujim estetic, meriți ce e mai bun!

Lasă-ne”, a scris Simona Tivadar pe Facebook.