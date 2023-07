Multiplele campioane olimpice la gimnastică artistică Simone Biles şI Gabby Doulas şi-au reluat antrenamentele, după lungi perioade de pauză, cu intenţia de a participa la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, informează Reuters.

Simone Biles are în palmares patru medalii olimpice de aur şi este cvintuplă campioană mondială la individual compus. Ea s-a antrenat pe parcursul acestei săptămâni la centrul de pregătire al echipei Statelor Unite, după ce şi-a anunţat luna trecută intenţia de a reveni în competiţie.

În vârstă de 26 de ani, Biles a stat departe de gimnastică în ultimii doi ani, după retragerea sa din mai multe probe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021, invocând dorinţa de a-şi proteja sănătatea mintală. Ea urmează să participe pe 5 august la concursul US Classic.

Gabby Douglas (27 de ani), prima gimnastă de culoare care a cucerit aurul olimpic la individual compus, cu ocazia JO 2012 de la Londra, a revenit la rândul ei la antrenamente, cu dorinţa de a concura la Jocurile de la Paris.

Triplă campioană olimpică, Douglas nu a mai concurat de la JO 2016 de la Rio, unde a condus Statele Unite la câştigarea celui de-al doilea aur olimpic consecutiv pe echipe.

Anul trecut, Gabby Douglas a declarat că a luat o pauză pentru a se concentra asupra problemelor sale mintale. "De mulţi ani, am avut o durere în inimă, dar nu am dorit să continui să port furie, durere, tristeţe sau regrete şi, prin lacrimile şi durerea mea, mi-am găsit pacea. Ştiu că am o sarcină uriaşă în faţa mea şi sunt mai mult decât încântată şi recunoscătoare să revin la antrenamente", a scris sportiva americană pe contul ei de Instagram.

Alături de Simone Biles şi Gabby Doulgas, echipa Statelor Unite va putea conta şi pe Sunisa Lee, medaliată cu aur la Tokyo, care s-a recuperat după o accidentare la genunchi. "Team USA" va avea astfel în componenţă la JO 2024 de la Paris ultimele trei campioane olimpice la individual compus.

