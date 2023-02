Simone Tempestini, la un pas de a schimba istoria automobilismului românesc

De șapte ori campion național absolut al României la raliuri, Simone Tempestini, va lua startul în acest sezon și în Campionatul European, acolo unde doar lipsa unui buget consistent i-a luat șansa de a obține o performanță istorică la finalul anului trecut.

În 2022, Tempestini se afla pe locul 2 cu două etape înainte de final, însă problemele cu bugetul l-au obligat să lipsească, astfel că a încheiat sezonul pe 4. În acest an, pilotul clujean e hotărât să încheie pe podium competiția continentală.

„Mi-aș dori să putem lua startul la toate cele 7 etape din acest an, este o provocare mare pentru noi, dar am încredere că putem face față acestui nivel. Am demonstrat anul trecut, vreau să arătăm că suntem o echipă puternică și vom scrie o mică pagină de istorie pentru automobilismul sportiv românesc”, a spus Tempestini.

Prima etapă va avea loc în perioada 10-12 martie, la Fafe, în Portugalia, acolo unde Tempestini s-a descurcat excelent până pe penultima probă, când a fost nevoit să abandoneze într-un moment când era pe locul 4 la general. Alături de copilotul Sergiu Itu, campionul național va pilota modelul Skoda Fabia Rally2 Evo. Un total de 56 de echipaje s-au înscris până acum la etapa din Fafe, inclusiv piloți precum Craig Breen, Matts Ostberg și campionul european en-titre, Efrén Llarena.

Pe lângă o performanță europeană, pilotul de la Napoca Rally Academy are un plan îndrăzneț și pe plan intern, acolo unde se află la un singur titlu de recordul legendarului Titi Aur. La numai 29 de ani, Simone Tempestini vrea să îl egaleze la finalul sezonului pe Aur, care a obținut 8 campionate de-a lungul carierei.

„Abia aștept să începem și Campionatul Național, unde pornim din postura de campioni en-titre și suntem obligați să câștigăm fiindcă nu ne dorim să îi dezamăgim pe fanii noștri. Am încredere că vom face o treabă bună și anul acesta”, a adăugat Tempestini.

Născut în Italia, Tempestini s-a mutat în România încă din adolescență, iar din 2016, când a primit cetățenia română, reprezintă și în mod oficial țara noastră inclusiv în competițiile internaționale, unde a și devenit campion mondial de juniori în WRC. Din 2015 și până în prezent într-un singur an nu a reușit să încheie pe primul loc la finalul sezonului în Campionatul Național de Raliuri Betano.

