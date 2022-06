Simptomele cancerului care seamănă cu guturaiul. Boala știe să se ascundă până aproape de faza terminală

De multe ori credem că este vorba doar despre o perioadă epuizantă la serviciu sau că ”ne paște” o răceală zdravănă însă este posibil să fie mai mult decât atât. Deși ne este greu și să ne gândim că ar putea fi vorba despre această boală, semnele apărute ”din senin” ar trebui luate în serios.

Specialiștii avertizează că febra, oboseala, scăderile bruşte în greutate, balonările, durerile abdominale, dar şi tusea care persistă pentru perioade lungi de timp pot fi semne ale unor tipuri de cancer.

De cele mai multe ori cancerul este diagnosticat când nu mai sunt prea multe soluții

”În România, majoritatea pacienților cu cancer sunt diagnosticați în forme avansate de boală. Iar acest lucru se întâmplă în absența unor programe eficiente de prevenție și de screening”, a afirmat dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, într-un interviu acordat Ziare.com.

La noi în țară, abia în urmă cu un an au fost demarate câteva programe regionale de screening pentru trei tipuri de cancer: de col uterin, de sân și de colo-rectal.

Altfel, oamenii merg la medic atunci când simptomele nu dispar cu metode tradiționale de tratament.

”Oamenii merg la medic atunci când prezintă simptome. În cazul cancerului pulmonar, de exemplu, tusea care nu trece sau care apare în contextul în care persoana nu mai fumează de ani de zile cu anumite caracteristici: fie episoadele de tuse durează mai mult decât ar fi normal, fie tusea este mai intensă, fie este însoțită de sângerare. Aceste sunt elemente care atrag atenția.

Sau putem vorbi despre melanom, o formă de cancer care apare pe piele. Aici putem spune că lucrurile sunt mai la vedere. Sunt leziuni care există dar care în timp pot să se modifice. Marginile să nu mai fie regulate, să apară sângerări sau ulcerații. Sunt semne care pot să atragă atenția.

De asemenea, în cazul cancerelor din sfera genito-urinară, atât la femei cât și la bărbați. Sângerarea poate fi un semn pentru un tip de cancer de col uterin sau uterin în sine. Iar la bărbați, sângerarea în momentul urinării poate sugera un cancer de vezică sau de rinichi. Desigur, poate apărea și durerea, dacă sunt localizări ale cancerului apropiate de anumiți nervi.

Pe de altă parte sunt și semne mai puțin specifice iar acestea sunt cele care de fapt întârzie uneori punerea unui diagnostic pentru că te duc cu gândul la anumite infecții și inflamații. Febra care persistă timp de săptămâni care apare și reapare și care nu cedează la antitermicele pe care ni le administrăm de obicei sau transpirațiile nocturne”, a explicat medicul.

Tratamentul minune care poate transforma condamnarea la moarte la o viață normală

Cancerul, această boală cu o mie de fețe pe care mulți se feresc să îi pronunțe numele, poate să devină o afecțiune tratabilă sau să rămână la stadiul de boală cronică. Pacienții care au cancer nu mai sunt priviți cu ”un picior în groapă”. Din contră, speranța de viață este mult mai mare față de acum 10 ani.

”Un element important legat de diagnosticarea cancerului în forme tardive este șansa mai mică de supraviețuire.

De asemenea vorbim despre o calitate a vieții mai mică pe fondul nevoii crescute de tratamente care pot să constea, în funcție de tipul de cancer, în intervenții chirurgicale, chimioterapie, radioterapie, imunoterapii, spectrul este destul de larg.

De asemenea, presupune și costuri mari atât la nivelul sistemului de sănătate cât și individual.

Un procent de 50% dintre românii diagnosticați sunt de vârstă activă. Ei trebuie să-și întrerupă lucrul pentru analize, tratamente, abia apoi să se reintegreze socio-economic. Iar de multe ori, arată studiile, mai există o persoană din familie care îl însoțește în asistența medicală.

Vestea bună, totuși, pentru oamenii care sunt diagnosticați în forme avansate de boală este că în multe cazuri, care acum 10 ani de zile ar fi fost de fapt o condamnare la moarte, situația s-a schimbat complet pentru că s-au dezvoltat tratamente foarte eficiente.

De exemplu, în cazul melanomului metastatic în stadiul 4 pentru care supraviețuirea medie era de 3-4 luni, iar acum trăiesc peste 10 ani.

Același lucru se întâmplă și pentru anumite forme de cancer pulmonar”, a spus medicul.

Potrivit specialistului ”vârul de gamă” în astfel de tratamente ”este reprezentat de fapt de aceste tipuri de terapii celulare CAR-T care nu seamănă deloc cu ceea ce știm noi că sunt medicamentele”.

”Adică nu este o pastilă, nu este un ser într-o fiolă, nu se produce într-o fabrică de medicamente și nu-l putem lua din farmacie nici măcar în baza unei prescripții medicale. Este vorba despre așa-zis-ul ”medicament viu”, ”fabricat” din propriile noastre celule. Nu seamănă deloc cu ceea ce știm despre tratamentele convenționale. Au un traseu complet diferit.

Pentru a se produce cancerul, una dintre condiții este ca sistemul imun al organismului să nu mai recunoască celulele canceroase ca fiind ceva diferit în organism, iar în felul acesta le permite să prolifereze și să atace. În aceste condiții, sistemul imun este inactivat.

O componentă a sistemului imun este reprezentată de celulele T. Acestea au rol în a recunoaște celulele canceroase și în ale distruge. De fapt, aceste celule sunt inactivate în majoritatea formelor de cancer”, a mai precizat dr. Marius Geantă.

Celulele inactive sunt antrenate să lupte împotriva cancerului

În ce constă noua terapie celulară? Medicul spune că se extrag din sângele bolnavului de cancer aceste celule T inactive (din perspectiva capacității de a lupta cu cancerul), sunt duse într-un laborator specializat (în acest moment sunt câteva astfel de laboratoare în vestul Europei), iar acolo sunt reprogramate genetic astfel încât să înceapă să recunoască celulele canceroase și să lupte împotriva lor.

”Aceste celule modificate sunt reintroduse în organismul pacientului respectiv printr-o infuzie care se face o singură dată”, potrivit specialistului.

Pentru ce cancere se utilizează terpia CAR-T

Indicația, în acest moment, aprobată în Europa este pentru anumite tipuri de leucemii și limfoame pentru care nu există alte soluții de tratament a precizat reprezentatul Centrului pentru Inovație în Medicină.

”Însă această terapie se aplică în momentul în care respectivul pacient epuizează toate soluțiile care există, inclusiv transplantul. Aceste tratamente au o eficacitate foarte ridicată. Avem cazul lui Emily, prima fetiță care a primit acum 10 ani acest tratament și care acum este vindecată”, a mai punctat specialistul în sănătate publică.

De ce nu se aplică acest tratament din primul moment al diagnosticării cancerului?

”Pentru că este nevoie de studii clinice care să arate că se poate face lucrul acesta. Sunt câteva sute de tipuri de tratamente bazate pe terapia aceasta și mii de studii care ne vor arăta în anii următori că această terapie este eficientă și în stadii timpurii de boală.

De asemenea, sunt studii în derulare în ceea ce privește eficacitatea pe care o au în cazul tumorilor solide. Sunt însă date care ne fac optimiști. Dacă ne gândim, de exemplu, la cancerul la sân triplu negativ unde soluțiile sunt foarte limitate, probabil că terapiile celulare ar putea fi o soluție. Și ar mai putea fi utilizate, cel mai probabil, în cancerul pancreatic. Acum sunt studii în derulare în acest sens”, a mai explicat medicul.

Studiile clinice încep acolo unde sunt nevoile neacoperite. ”În această situație au început cu pacienții care epuizau orice formă de tratament posibil”.

Cât costă o terapie CAR-T pentru cancer

”În România, prețul unei astfel de terapii este de aproximativ 300.000 de euro. Te poți gândi că este o sumă mare dar dacă iei în calcul că este vorba despre o singură administrare și nu mai ai alte costuri pentru anii următori ai existenței pacientului respectiv și, dacă te gândești că tu de fapt salvezi viața unor oameni care altfel ar muri, poți să consideri acest cost mai degrabă ca pe o investiție.

În țara noastră acest tratament este decontat de stat cu condiția ca pacientul trebuie să fie asigurat.

În plus, numărul pacienților care ar putea beneficia în prezent de această terapie este de ordinul zecilor de persoane pe an. Dar este la orizont indicația pentru mielomul multiplu în care probabil numărul pacienților va fi de ordinul sutelor pe an în România și va trebui gândită o modalitate sustenabilă de acces la acest tratament”, a mai spus medicul.

Până acum, în România, un pacient adult și doi pacienți copii au beneficiat de acest tratament revoluționar. Pentru alți doi pacienți adulți au fost primite înapoi celulele de la laborator și ar urma să le fie administrate în următoarele zile / săptămâni.

În România se diagnostichează 98.000 de oameni în fiecare an. În prezent ar fi 700.000 de români diagnosticați cu cancer.

