Medicii oncologi dezvăluie 12 simptome pe care nu le-ar ignora niciodată

Probabil ai auzit că anumite tipuri de cancer cresc misterios în rândul persoanelor sub 50 de ani. În prezent, lista include cancerele de colon și rect, urmate de cele uterine, ale sângelui, renale și de sân. Și poate că ai mai auzit și faptul că, atunci când vine vorba de cancer, primele semne pot fi vagi. De pildă: pierdere în greutate, oboseală sau ganglioni limfatici măriți.

Poate fi dificil să-ți dai seama dacă un simptom este grav, dar această listă te poate ajuta să înțelegi ce nu trebuie trecut cu vederea. Mai ales dacă simptomele persistă mai mult de două săptămâni, oncologii recomandă să consulți un medic și să alegi prudența. „Nu ne asumăm niciun risc și investigăm în detaliu, pentru a fi siguri că oferim pacienților cea mai bună îngrijire posibilă”, explică dr. Marla Lipsyc-Sharf, oncolog la UCLA Health.

Care sunt simptomele pe care un oncolog ar vrea să le investigheze?

Specialiștii au împărtășit mai jos principalele semnale de alarmă. Fiecare dintre aceste simptome poate fi cauzat și de alte afecțiuni, multe dintre ele benigne. Faptul că ai unul dintre ele nu înseamnă automat cancer — dar merită să primești confirmarea medicului.

Experții care au fost consultați:

Marla Lipsyc-Sharf, oncolog specializat în cancerul de sân la UCLA Health.

Despina Siolas, oncolog la Weill Cornell Medicine și NewYork-Presbyterian.

Thomas Buchholz, director medical al Scripps Cancer Center din San Diego.

Premal H. Thaker, profesor de obstetrică și ginecologie, șef al oncologiei ginecologice la WashU Medicine Siteman Cancer Center.

Steve Lo, director al oncologiei medicale la Bennett Cancer Center, Stamford Health.

Saiama N. Waqar, profesor de medicină și oncolog la WashU Medicine Siteman Cancer Center.

Therese Bartholomew Bevers, director medical al Cancer Prevention Center de la MD Anderson Cancer Center, Texas.

12 simptome pe care medicii oncologi nu le-ar ignora

1. Secreții vaginale neobișnuite sau sângerări

Când vine vorba de simptomele ginecologice, secrețiile cu miros puternic, sângerarea după contact sexual sau sângerările neregulate între menstruații sunt semnale care impun un consult medical.

Ginecologul poate face un examen pelvin și câteva teste pentru a exclude cauze benigne (iar acestea sunt numeroase), cum ar fi uscăciunea vaginală, o infecție cu transmitere sexuală sau fibroamele, explică dr. Thaker. Dacă toate cauzele benigne sunt eliminate, următorul pas este testul Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin.

2. Schimbări ale tranzitului intestinal

Cancerul colorectal „este în creștere la persoanele tinere, din motive pe care încă nu le înțelegem pe deplin”, spune dr. Siolas. De aceea, orice schimbare persistentă în tranzitul intestinal trebuie luată în serios. Constipația, diareea sau sângerarea rectală care durează mai mult de două săptămâni pot fi semne de avertizare.

Aceste schimbări pot fi, de asemenea, semne vagi de cancer ovarian, adaugă dr. Thaker. Balonarea, modificările urinare sau senzația de sațietate rapidă sunt, de asemenea, simptome ce nu trebuie ignorate.

3. Pierdere inexplicabilă în greutate

„Dacă pierzi mai mult de 4-5 kilograme fără să înțelegi de ce, de obicei este un semn că ceva nu este în regulă”, spune dr. Siolas.

Indiferent dacă se întâmplă pe parcursul a câteva săptămâni sau luni, pierderea involuntară în greutate este un semnal de alarmă. „Adulții nu pierd în greutate fără efort sau schimbări clare în dietă”, subliniază dr. Bevers.

4. Creștere inexplicabilă în greutate

Pe de altă parte, „dacă ai o creștere bruscă în greutate în zona abdomenului, însoțită de disconfort, poate fi un semnal că există o problemă”, avertizează dr. Siolas. Aceasta poate fi cauzată de retenția de lichid provocată de o tumoră.

5. Durere persistentă în abdomen sau pelvis

Durerea constantă în această zonă poate fi cauzată de multe afecțiuni — de la menstruații dureroase și endometrioză până la sindromul ovarelor polichistice. Însă, în cazuri rare, poate fi un semn de cancer endometrial.

6. Ganglioni limfatici măriți

Aceștia se pot inflama în urma unei infecții, dar dacă rămân măriți mai mult de două săptămâni, pot indica și prezența unui cancer, cum ar fi limfomul. „Ganglionii canceroși tind să fie mai tari, pe când cei reacționali sunt moi și sensibili”, explică dr. Lo.

7. Schimbări la nivelul pielii sânilor

Roșeața, umflarea sau aspectul de „coajă de portocală” pot fi simptome de cancer mamar inflamator, un tip agresiv. Din fericire, de cele mai multe ori, aceste modificări sunt cauzate de o infecție fungică, mai ales vara. Dacă însă persistă mai mult de o săptămână, este necesară investigarea imagistică.

8. Un nodul nou care nu dispare

Nodulii pot fi adesea benigni, dar regula de aur este clară: dacă după două săptămâni nodulul nu dispare, mergi la medic pentru un examen și eventual imagistică.

9. Sensibilitate persistentă a sânilor

Fluctuațiile hormonale sunt cauza principală, dar dacă sensibilitatea persistă săptămâni întregi și nu are legătură cu ciclul menstrual, trebuie evaluată.

10. Sângerări sau secreții la nivelul mamelonului

Acestea pot apărea și din cauze benigne, însă pot indica și cancer. Indiferent de situație, e necesar consult medical.

11. Tuse persistentă sau dificultăți de respirație

O tuse care durează peste două săptămâni sau dificultăți respiratorii fără o cauză clară pot fi semne de cancer pulmonar. Dacă apare și sânge în tuse, consultul medical devine urgent.

12. Oboseală accentuată și constantă

Oboseala cronică poate fi cauzată de numeroase afecțiuni, dar și de cancer. Dacă nivelul de energie scade constant fără explicație, este necesară o evaluare.

Nu sări peste testele de screening

Chiar dacă nu ai niciunul dintre aceste simptome, nu renunța la controalele de rutină. „Screeningul este esențial pentru a depista cancerul în stadiu incipient, când este mult mai ușor de tratat”, subliniază dr. Lipsyc-Sharf.

Depistarea timpurie poate face diferența dintre o boală tratabilă și una avansată. În plus, persoanele cu istoric familial de cancer ar trebui să își facă analizele mai devreme decât restul populației.

Concluzia specialiștilor: nu ignora simptomele persistente și mergi la medic. Majoritatea cauzelor pot fi benigne, dar verificarea îți poate salva viața, scrie aol.com.

