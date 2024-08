Român șocat de prețurile de la restaurantele din Sinaia: Cât a plătit pentru o masă de două persoane. "Am noroc de un salariu bun, atât eu, cât și soția"

Mulți români au profitat de mini-vacanța de Sfânta Maria și au plecat câteva zile de acasă. Unii peste hotare, alții în țară, la mare sau la munte. Stațiunile au fost peste tot pline de turiști, iar prețurile, mari.

Un român care a plecat cu soția la munte s-a declarat oripilat de sumele plătite pentru masa la restaurant din Sinaia și a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

"Prețurile de la restaurantele din Sinaia"

"Tocmai ce mi-am încheiat vacanța la munte și am rămas cu un gust amar.

Am fost plecat de pe 12 până azi pe Valea Prahovei. Sinaia, Bușteni, Predeal puțin.

Lăsând la o parte aglomerația care a fost de luni până vineri infernală, alt lucru mă dezamăgește, în special Sinaia.

Nu înțeleg cum să dai pe un suc la 0.25 17 lei, nu am cumpărat, dar am rămas oripilat și de obicei nu mă uit la prețuri, am noroc de un salariu bun atât eu, cât și soția.

O masă pentru 2 persoane cu 2 ape o porție de somon cu cartofi natur, o tigaie picantă și o amărâte de focaccia și o salată de ardei copt 319 lei, dacă luăm și 2 sucuri deja sărim de 350 de lei.

Ok, înțeleg Sinaia, centru, figuri, dar oameni buni, ce ... 350 de lei, o masă de 2 persoane? Pe lângă aceste prețuri exagerate am stat 15 minute să ne aducă cineva un meniu… și încă 30 să ne ia și comanda, tacâmuri nu, paharele murdare, focaccia făcută de dimineață cel mai probabil…

Nu știu, am nimerit eu post? Voi cum ați petrecut această mini vacanță?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Atât timp cât oamenii plătesc or să tot fie prețurile astea"

Situația a fost analizată în comentarii. Unii se distrează pe marginea subiectului, alții cred că e vina turiștilor care plătesc serviciile scumpe.

"Ce mai e maică mia de euro astăzi?!"

"Uitați-l și pe săracu asta vorbește în lei."

"Atât timp cât oamenii plătesc or să tot fie prețurile astea".

Cineva a menționat soluția pe care a găsit-o pentru a evita restaurantele.

"Nush nu cunosc, io închiriez apartament cu bucătărie și îmi gătesc eu chestii ușoare. Merg doar pentru peisaj și răcoare."

"17 lei pentru 250ml? Wow! That's crazy! 350lei pentru tot ce ai enunțat e de-a dreptul bătaie de joc. Prețurile sunt nesimțite și îmi imaginez că nici condițiile nu sunt cele din Vest. Undeva, ceva tot trebuie să se rupă la un moment dat. Prețurile la mâncare în România au ajuns ca cele din locuri turistice cu renume internațional."

"Românul își permite să arunce cu banii"

"Ce te mai miră că dai câteva sute de lei pentru niște porții amărâte? Românul își permite să arunce cu banii, iar business-urile preferă să profite de fiecare acțiune generoasă. Tocmai de aceea în ultimii ani nu mai merg nicăieri în România pentru un concediu, prefer să merg peste hotare unde pot da aceiași cu tot cu avion și alte facilități, dar din acei bani primesc o calitate semnificativ mai mare.

Mi-ar plăcea să urmăm mai mulți acest model, să nu ne mai îmbulzim la românașii noștri lacomi, să mai stea cu morcovul în fund o perioadă și să vedem cum mai reușesc să aibă tupeul de a cere prețuri de lux pentru cârciumile lor obosite."

"Merg și eu să mă răsfăț"

Altcineva a explicat mentalitatea românilor când merg în concediu.

"Un singur motiv pentru fenomenul asta, și nu e că au românii prea mulți bani. Românul de clasa medie (ce dracu o mai însemna și asta în ziua de azi), încă de pe vremea comunismului, consideră concediul ca pe ceva sacru. Plec și eu, o dată pe an, la mare sau la munte, după ce am muncit că robul, merg și eu să mă răsfăț. Mă fură ăștia, mă plâng de prețuri, dar plătesc, că sunt în concediu și e doar o dată pe an. De asta profită HoReCa și umflă prețurile, fără a oferi mare valoare în schimb. Până nu se schimbă mentalitatea și respectul de sine al românului, nu se vor schimba nici practicile astea”.

