Suma aberantă plătită pentru o săptămână la Sinaia: ”Doamnă, în ce țară trăiți?/ Îi mai și promovați pe hoți”

Românii se bucură de ultimele săptămâni de iarnă pentru a petrece cel puțin câteva zile la munte, însă prețurile sunt în continuare piperate în stațiunile montane din țara noastră.

O femeie a povestit pe grupul de Facebook ”Am fost acolo” despre experiența pe care a avut-o în Sinaia. Deși s-a arătat mulțumită de condiții, prețul a ridicat multe semne de întrebare.

”Bună, suntem în Sinaia.

Ai mei au vrut la schi, așa că am închiriat un apartament cu două dormitoare, o baie și un wc de serviciu, bucătărie și living. Suntem și cu nepoțelul de 1 an și 2 luni. Motelul e chiar vis-a-vis de parc, așa că pentru mine care nu schiez e perfect să ies la plimbare. Apartamentul e la parter, dar nu contează, motelul are lift.

Camerele sunt curate, cu televizoare în fiecare cameră, iar bucătăria, deși mică (cel puțin a noastră) e bine utilată. Există mașină de spălat vase, nu avem mașină de spălat rufe - nouă, pentru că suntem cu cel mic, ne-ar fi fost utilă. Nu știu dacă toate apartamentele sunt utilate la fel. Știu însă că există unele care au spațiu de joacă pentru copii. La noi nu e open space, ceea ce apreciez. Am plătit 6.200 de lei - 8 nopți, 4 adulți și un copil.

Recomand!”, a scris femeia pe Facebook.

Comentariile nu au întârziat să apară, oamenii fiind uimiți de suma plătită, susținând că au petrecut vacanțe inclusiv în Dubai unde au scos mai puțini bani din buzunar pentru cazare.

”Aberant de scump, dar este de vină cine dă, nu cine cere”

”62 de milioane??? Doamnă, în ce țară locuiți?

Dacă tot aveți bani așa de ce nu v-ați dus în Austria sau Elveția?

Îi mai și promovați pe hoții ăștia ai noștri”

”Mamă, cam scump. Am plătit 4.600 pentru 7 nopți, mic dejun și transport plus transfer, hotel 4 stele în Dubai lângă Burj Khalifa, o camera dublă deluxe. Va urma o recenzie cu imagini. Și e Dubai, nu Sinaia!”.

”Wow la banii ăștia ar trebui și mic dejun! Pentru un apartament...”

”E scump rău”, sunt câteva dintre comentarii.

