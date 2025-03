Afaceriștii cer digitalizarea controalelor din mediul privat. „Aceste instituții să se coordoneze între ele, să nu te trezești astăzi ANPC, mâine ANAF, poimâine ANSVSA”

Reprezentanții Confederației Patronale Concordia au agreat cu premierul și cu ministrul Economiei să aibă o serie de întâlniri de lucru pe tema controalelor efectuate de autorități la agenții economici, solicitând, între altele, ca astfel de acțiuni să se desfășoare „într-un mod rațional”, iar „pedepsele să fie proporționale cu abaterile constatate”, potrivit lui Radu Burnete, director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Acesta a răspuns public discuțiilor purtate marți, 18 martie, la Palatul Victoria, referitor la nemulțumirile exprimate de anumiți oameni de afaceri cu privire la controalele efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), relatează Economedia.

„Noi am vorbit mai degrabă despre autoritățile de control din țară. Să știți că nimeni, în mediul de afaceri, nu cere să nu fie controlat, însă ceea ce vrem să vedem este că aceste controale, pe de o parte, trebuie să nu se mai suprapună unele peste celelalte, sunt foarte multe instituții de control. Au atribuții care se suprapun, că dădeați exemplu ANPC. ANPC cu ANSVSA, nu e foarte clar cine face anumite controale și sunt multe lucruri de genul ăsta.(…) Doi, ne-am dori ca controalele să vină într-o oarecare logică, adică aceste instituții să se coordoneze între ele, să nu te trezești astăzi ANPC, mâine ANAF, poimâine ANSVSA, după aia nu știu ce autoritate de control. Sunt unități care zilnic au câte un control. Și aici am discutat cu ministrul Economiei poate putem digitaliza cumva procesul acesta. Și trei, felul în care sunt impuse sancțiunile trebuie să fie proporțional cu abaterile pe care le le vedem”, a declarat Radu Burnete.

Reprezentantul Concordia fost rugat să detalieze afirmațiile privind proporționalitatea sancțiunilor aplicate față de abaterile constatate. „Am văzut, de exemplu, uneori magazine închise pentru că la un raion s-au găsit niște probleme. Aici noi nu suntem convinși că asta e o măsură proporțională, ca să vă dau doar un exemplu. (…) Repet, nimeni nu spune să nu fie controlați agenții economici, să fie controlați, dar să se întâmple într-un mod rațional și pedepsele să fie proporționale și să ducă către corectarea respectivului comportament”, a declarat Burnete.

Burnete a declarat că a agreat cu premierul și cu ministrul Economiei câteva întâlniri de lucru pentru a aduce în fața Guvernului nemulțumirile mediului de afaceri cu privire la modul în care se efectuează în prezent controalele ANPC.

Afișarea adaosului comercial pe etichetele de preț ale produselor din magazine

Radu Burnete a fost întrebat și cu privire la un proiect de ordin al ANPC, prin care se propunea afișarea adaosului comercial, care, ulterior, a fost retras pentru „îndreptarea unor erori materiale”.

„Da, e adevărat, e un mesaj pe care l-am transmis și Guvernului, că așa ceva este imposibil, nu se poate face așa ceva. Sunt comercianți care au 20.000-30.000 de produse. Cum poți să afișezi adaosul comercial la raft, mai ales că adaosul acesta se schimbă. De la producător până la comerciant sunt o grămadă de intermediari. Cred că și Consiliul Concurenței ar avea ceva de spus în direcția asta, nu?

Noi încercăm să avem un mediu concurențial, ca producătorii să nu se înțeleagă între ei la prețuri, acum ce facem, afișăm toate adaosurile comerciale? Eu vă spun sincer că n-am auzit nicăieri în lume de așa ceva, să văd pe meniuri sau la raft afișate adaosurile comerciale, și cred că e complet neproductiv să discutăm o astfel de măsură”, a declarat Radu Burnete.

Burnete a clarificat faptul că a solicitat premierului ca măsura privind afișarea adaosului comercial să nu existe, întrebat care a fost mesajul lui Marcel Ciolacu pe acest subiect. „Sincer, nu am primit neapărat un răspuns direct, a părut să fie de acord cu noi, că pare ceva foarte greu de de implementat. Am solicitat să avem discuții suplimentare, bine, în primul rând am solicitat ca o astfel de măsură să nu existe, credem că nu folosește nimănui”, a mai spus Burnete, potrivit sursei citate.

Comunicările oficiale ale Guvernului: prea puțin despre controalele ANPC și nimic despre afișarea adaosului comercial

Într-un comunicat remis miercuri, 18 martie, de Biroul de Presă al Guvernului României despre întâlnirea cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, mesajul oficial al instituției este unul generalist, fără să fie pomenite explicit sau numite date privind suprapunerea controalelor din mai multe instituții ale Statului, deși au fost menționate puncte legate de digitalizare.

„Principalele teme abordate în cadrul discuțiilor de azi au vizat aspecte economice, administrative și sectoriale de interes național, cu accent pe necesitatea asigurării predictibilității măsurilor guvernamentale care au impact semnificativ asupra mediului de afaceri.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța reformelor și a atragerii fondurilor europene pentru stimularea creșterii economice și reducerea deficitului bugetar în anul 2025. „Investițiile și implementarea reformelor prevăzute în PNRR pentru atragerea fondurilor europene rămân pilonii creșterii economice a României în 2025 și de reducere a deficitului ", a declarat prim-ministrul. Totodată, a fost abordată digitalizarea ca motor al reformelor și al simplificării interacțiunii dintre mediul de afaceri, cetățeni și autorități”, se arată în comunicarea Guvernului.

Comunicatul Guvernului mai spune că, în cadrul întâlnirii, a fost discutată și implicarea Confederației Patronale Concordia în procesul de revizuire a cadrului fiscal, prin desemnarea unui reprezentant care să contribuie la elaborarea unor măsuri echitabile și stabile pentru mediul de afaceri, susținând că, din partea mediului de afaceri, a fost evidențiată „importanța unei mai mari predictibilități fiscale, subliniind necesitatea unui cadru clar și stabil pentru atragerea investițiilor. De asemenea, au fost ridicate probleme legate de suprapunerea atribuțiilor între diverse autorități de control și necesitatea unei mai bune coordonări între acestea.”

Guvernul a menționat, totuși că s-a convenit organizarea unor sesiuni de lucru cu ministrul Economiei, reprezentanți ai autorităților de control și ai mediului de afaceri, având ca obiectiv stabilirea unor criterii clare pentru aplicarea sancțiunilor și eficientizarea activității de reglementare.

La discuții, alături de premierul Marcel Ciolacu, au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, ministrul Energiei, Sebastian Ioan-Burduja, și ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan.

