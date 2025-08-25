Boicot sau grevă generală la început de an şcolar? Anunțul făcut de sindicaliștii din învățământ

Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat luni că nu se pune problema unei greve generale în educație, ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an școlar. În plus, a spus el, va fi un miting de amploare în fața Palatului Victoria, urmat de un marș de protest, până la Palatul Cotroceni.

”În momentul de față, e clar că există o opțiune mai mult decât serioasă ca festivitățile de începere a anului școlar, în învățământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Și mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanșat la nivel național”, a spus Marius Nistor, la Antena 3.

El a precizat că trebuie făcută distincție între ce înseamnă boicotare și grevă generală.

”Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an școlar. În 9 septembrie, încolo, vor fi alte acțiuni pe care le gândim la nivel național, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noștri din țară”, a precizat Marius Nistor.

Reprezentantul sindicatelor a mai anunțat organizarea unui miting de amploare în fața Palatului Victoria, urmat de un marș de protest, până la Palatul Cotroceni. Nistor a menționat că au avut o primă discuție cu Ministrul Educației și au continuat discuțiile și cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

”Domnia sa nu vrea să schimbe absolut nimic, mergând pe ideea că, dacă ar renunța la măsurile care au fost adoptate, măsuri care lovesc în învățământul preuniversitar, atunci ar fi obligat să facă un pas înapoi și vizavi de pachetul doi și pachetul trei de măsuri, care poate să conducă la reducerea deficitului bugetar. I-am explicat domniei sale că a persista într-o greșeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”, a subliniat Nistor.

