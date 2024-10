Sindicaliştii se plâng că polițiștii locali sunt ținta unor "campanii de discreditare agresive", în urma scandalului planșeului Unirii. În ce relație ar fi cu primarii

Sindicaliştii din Poliţia Locală au reacționat joi seară, 17 octombrie, la declaraţiile recente ale primarului general, Nicuşor Dan, şi afirmă că, încă de la înfiinţarea instituţiei, s-a încercat transformarea ei într-o organizaţie de forţă aflată la dispoziţia primarilor, fiind supusă unui proces continuu de reorganizare şi de politizare.

”Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, consideră ca oportună desfiinţarea Poliţiei Locale. Acesta a declarat că ”dintotdeauna am fost pentru desfiinţarea poliţiei locale. Acum, evident, că o am în subordine, trebuie să lucrez cu ea şi, conform legii, poliţia locală are nişte atribuţii, care trebuie să fie preluate de alte compartimente, în ipoteza desfiinţării. Acum eu sunt obligat să lucrez cu poliţia mea locală, sigur”. Toate aceste afirmaţii au apărut în contextul scandalului referitor la reparaţiile la planşeul din Piaţa Unirii între Nicuşor Dan şi Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, unde fiecare dintre aceştia s-a folosit de angajaţii Poliţiilor Locale din subordine”, a transmis, joi seară, Sindicatul Meridian, care are în componenţă câteva mii de poliţişti locali.

Potrivit sindicaliştilor, aceste circumstanţe au dus chiar şi la unele violenţe care s-au concretizat cu rănirea a doi poliţisti locali ce au necesitat îngrijiri medicale.

”Conjunctura de faţă aduce în atenţie starea actuală a Poliţiei Locale din România. Aceasta a fost înfiinţată în anul 2010 ca o condiţie necesară pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Menţionăm că, încă de la constituire, s-a încercat transformarea ei într-o organizaţie de forţă aflată la dispoziţia primarilor. În acest sens instituţia a fost supusă unui proces continuu de reorganizare şi de politizare de către unii demnitari aleşi în funcţie. Toate acestea s-au făcut şi cu concursul autorităţilor statului care au permis acest lucru prin menţinerea legii de funcţionare în forma iniţială, aceasta nefiind actualizată şi adaptată la situaţia actuală. În aceste circumstanţe s-a permis restructurarea acestei instituţii ori de câte ori au vrut primarii şi înlocuirea profesioniştilor din Poliţia Locală cu persoane apropiate acestora şi partidelor politice”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”chiar primarul general al Capitalei vorbeşte de această instituţie ca fiind ”Poliţia mea Locală”. Totodată este de notorietate că acesta a încercat de mai multe ori schimbarea conducerii şi reorganizarea acesteia, dar până în prezent nu a reuşit deoarece nu a putut obţine votul majorităţii consilierilor generali”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”cu toate că au făcut obiectul unor campanii de discreditare agresive duse de către anumite persoane şi grupuri interesate, chiar dacă au trecut prin momente tragice uneori până la sacrificiul suprem, angajaţii unităţilor de Poliţie Locală îşi fac datoria şi îşi vor îndeplini în continuare atribuţiile de serviciu, în slujba şi pentru protejarea colectivităţilor locale din care fac parte”.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, consideră că Poliţia Locală nu este necesară, el afirmând că atribuţiile acesteia pot fi preluate de Poliţia naţională, pe zona de ordine publică, şi de direcţii din primării, pe chestiunile de control. El a adăugat însă că, atâta timp cât legea prevede funcţionarea Poliţiei Locale, lucrează cu ea aşa cum este.

