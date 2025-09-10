De ce protestele profesorilor din România sunt criticate și duse în derizoriu. Sindicatele, o forță care poate modela politici publice și prăbuși guverne

Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, profesorii din sindicate, dar și elevii, au protestat împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Printre modificările aduse de pachetul de austeritate asumat de guvern se numără: norma didactică crescută cu două ore săptămânal (măsură temporară pentru a favoriza interacțiunea cu profesori titulari și a reduce birocrația), comasarea a 507 școli, care devin structuri arondate, și ajustarea limitelor de elevi per clasă, care elimină grupele mici atipice.

Tot luni, în prima zi de școală, unii profesori au ales să protesteze față de măsurile guvernamentale participând la ore, dar fără să predea, ceea ce a creat confuzie în rândul elevilor și părinților.

S-au purtat discuții între reprezentanții sindicali și președintele Nicușor Dan, însă fără să se ajungă la un rezultat concret, iar în acest context sindicatele iau în calcul chiar și greva generală.

Reacțiile din societate și din spațiul public au fost pe alocuri critice la adresa actului de nesupunere civică făcut de profesori, argumentând că este compromis viitorul copiilor prin acțiuni sindicale coordonate politic, în contextul în care sunt luate măsuri economice „necesare”.

Și guvernanții au criticat, mai mult sau mai puțin voalat, gestul profesorilor, afirmând în același timp că le înțeleg frustrările.

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că protestul profesorilor este „neinspirat” și complet „nerealist” și că este important „să fim realiști și înțelepți”.

Ducerea în derizoriu a unor mișcări sindicale sau a unor acte de protest îndreptate împotriva măsurilor de austeritate arată însă cât de divizată este opinia publică cu privire la rolul sindicatelor și al acțiunilor de nesupunere civică, acest tip de mișcări fiind demonizate inclusiv de către clasa politică.

În realitate, mișcările sindicale și protestele de amploare au făcut posibile schimbări importante în ceea ce privește drepturile în muncă și au dus chiar la răsturnarea unor guverne, dacă ne referim la Guvernul Boc II, care și-a dat demisia în anul 2012 în urma unor ample proteste naționale.

Pe de altă parte, organizarea sindicatelor din România are părțile ei slabe, neexistând o „cultură sindicală” precum în alte state din Vestul Europei, unde pârghiile de negociere ale acestora sunt mult mai puternice și nu depind exclusiv de sprijinul politic.

Profesorul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, este de părere că aceste critici din spațiul public, dar și din mediul politic, adresate profesorilor sunt „ipocrite” sau „ideologice”.

„Sindicatele protestează degeaba. Profesorii n-aveau cum să acționeze în vacanță, când s-au anunțat aceste măsuri. Era prima zi de școală care putea să aibă impact. Aceste critici la adresa profesorilor sunt ipocrite sau ideologice. În fond, nu au foarte multe instrumente la îndemână. Am văzut că o bună parte din comentarii sunt negative, profesorii sunt vinovați, iau salarii mari, nu au făcut suficient de multe lucruri, dar nu asta era problema în discuție. Problema era legată de modul în care primul pachet de măsuri de austeritate a fost impus”, explică profesorul Pîrvulescu.

Acesta este de părere că este vorba despre o trecere graduală spre învățământul privat, începând cu grădinița și școala primară, până la celelalte forme de învățământ pre-universitar, cu consecințe asupra sistemului public de învățământ.

„Când vorbim despre profesori universitari care critică profesorii, doar pentru a intra în grațiile guvernului sau în ale ministrului Învățământului, situația devine de-a dreptul penibilă. Nu înseamnă neapărat că trebuie să îi susții, dar măcar poți să înțelegi mișcările respective, poți să înțelegi că schimbările care au fost făcute sunt nedrepte și că nu a existat niciun fel de dialog social”, explică politologul.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că faptul că mișcarea profesorilor nu este una „superficială” o arată faptul că premierul Bolojan încearcă să schimbe opinia profesorilor prin promisiunea măririi salariilor.

„Nu există nimeni irațional. Bănuiesc că și majoritatea profesorilor ar putea să înțeleagă nevoia aceasta a unor restrângeri bugetare, a unor economii, dar important este cum le faci, cum le comunici și care este strategia pe care o folosești în discuțiile cu cei care vor deveni victime”, adaugă acesta.

Profesorul Pîrvulescu precizează că imaginea sindicatelor, cel puțin în România, este una proastă, în ciuda schimbării unor lideri sindicali, dar asta arată că în țara noastră nu există o „cultură sindicală”, iar slaba organizare a liderilor de sindicat este evidentă, din moment ce nu a fost pregătit un fond de grevă, din care să fie plătite salariile pe perioada unei confruntări cu Guvernul.

„Sigur că mișcarea de ieri a fost importantă și a fost amplă, dar nu este suficientă pentru a schimba politica guvernului. În schimb, poate să conteze în ceea ce privește orientarea politică a electoratului. Aceste politici de austeritate nu fac altceva decât să permită AUR să acceseze tot mai mulți votanți. Ele sunt total neinspirate din punct de vedere economic, dar și social și politic și sunt contraproductive”, subliniază acesta.

Comunicarea ambiguă a protestatarilor, un posibil motiv de indignare

Politologul George Jiglău este de părere că este o problemă și din punctul de vedere al modului în care comunică sindicatele, care poate fi ambiguu.

„Cei care au pus la cale aceste proteste, care nu știu dacă se identifică neapărat cu sindicatele, deci profesorii care au organizat protestele și-au subminat puțin argumentul prin faptul că au părut complici la incertitudinile din educație, care până la momentul respectiv erau atribuite mai degrabă Guvernului, ministrului, care au făcut niște lucruri care au supărat. În momentul în care a existat această reacție de protest, ea a fost comunicată într-un fel care mai degrabă a creat confuzie și de aici s-a acumulat și mai multă frustrare, inclusiv în rândul altor profesori care nu s-au raliat la protest”, spune politologul.

Acesta spune că, la momentul acesta, breasla profesorilor este una împărțită și chiar dacă există nemulțumiri generale, reacția nu este una unitară.

„Orice act de nesupunere civică, chiar și așa ambiguu, cum a fost acum, este menit să creeze deranj și atunci unii vor fi nemulțumiți. Din punctul acesta de vedere niciodată genul acesta de acțiune nu va produce o mulțumire completă în societate. Pe de altă parte, nu cred că este bună nici reacția celor care sunt țintiți de măsuri și nici cei care au luat aceste măsuri”, adaugă el.

George Jiglău spune că politicienii trebuie să înțeleagă că orice act de protest sau de nesupunere civică este un mod de participare politică la care cetățenii au dreptul într-o democrație.

Acesta amintește protestele spontane începute în 2017, cu ocazia „Ordonanței 13”, care au dus la retragerea proiectului, dar remarcă faptul că pe fond nu s-a schimbat nimic.

„Dacă vrei să ai un impact, toată forma asta de participare trebuie transformată în altceva. Într-un ONG, într-o implicare mai consistentă în alegeri, într-o politizare a subiectului astfel încât să o preia un partid, sau să formezi un partid. În mai multe variante care să te ducă într-o zonă de sistem din care să poți implementa schimbarea pe termen mai lung”, explică politologul.

Discuțiile dintre sindicaliști și autorități nu au dus la nicio soluționare, iar în acest context tensiunile din sectorul educațional continuă cu amenințări de grevă generală, iar unii dintre profesori ar putea continua boicotul prin neținerea orelor de curs.

