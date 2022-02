Persoanele cu sindrom Down din România și integrarea lor în sistemul de învățământ

Segmentul persoanelor cu sindrom Down din România devine unul din ce în ce mai semnificativ. Doar la o analiză rapidă, în luna august a anului 2017, în România, conform Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, se atestă existența unui număr de 3,576 de persoane cu sindrom Down. Cu certitudine, până în prezent numărul lor a crescut considerabil, mai ales dacă luăm în calcul și faptul că încă există, chiar și în anul 2022, o multitudine de persoane cu handicap despre a căror evidență încă nu se știe nimic, mai ales la nivel rural.

Ca în existența oricărui alt om, educația constituie, fără doar și poate, elementul definitoriu în etapele pe care le parcurge o persoană cu sindrom Down în procesul evoluției și al maturității. Iar acesta a devenit un subiect din ce în ce mai pregnant în societatea actuală, existând o dezbatere aprinsă între a integra sau a nu integra tinerii cu sindrom Down în învățământul de masă.

Evident, trebuie menționat faptul că, la integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități, contribuții semnificative sunt aduse și de activitățile extrașcolare, identificarea unor hobby-uri și a unor pasiuni, înscrierea în cadrul unor organizații nonguvernamentale de specialitate, susținerea permanentă a familiei precum și menținerea unor legături strânse cu specialiștii.

Integrarea în învățământul de masă poate oferi beneficii majore, precum dezvoltarea limbajului, depășirea limitelor și chiar integrarea mai ușoară în cadrul comunității. Cu toate acestea, în societatea actuală, învățământul de masă constituie încă o variantă controversată. De foarte multe ori, includerea unei persoane cu sindrom Down în acest tip de învățământ încă se consideră o raritate. Programa alertă și complexă, numărul mare de elevi de la clasă, lipsa de pregătire a profesorului, bariera lingvistică, dificultatea în adaptarea materiei, precum și atitudinea reticentă a colegilor de clasă constituie dificultăți pe care un tânăr diagnosticat cu sindromul Down le poate întâmpina în procesul integrării.

La popul opus se află cea de-a doua opțiune pentru persoanele cu sindrom Down, și anume, învățământul special. Această opțiune presupune existența unor persoane special pregătite pentru a lucra cu persoane cu dizabilități, dotarea cu materiale necesare predării, programa adaptată, numărul redus de elevi la clasă etc. Conform specialiștilor, însă, nici acest tip de învățământ nu constituie varianta ideală, având numeroase lacune, mai ales în ceea ce privește faptul că nu asigură integrarea socială a persoanelor cu sindrom Down. Cu alte cuvinte, în numeroase cazuri, acest tip de învățământ îi poate izola pe tinerii cu dizabilități de restul societății.

Cu toate acestea, conform unei discuții deschise cu mai mulți specialiști din profil (psihologi, terapeuți, profesori din învățământul de masă și special), societatea și sistemul actual de învățământ din România nu sunt încă pregătite pentru a face față unui proces atât de complex pe care îl presupune încadrarea tinerilor cu dizabilități în învățământul de masă. Deși literatura de specialitate promovează la nivel internațional faptul că persoanele cu sindrom Down înregistrează mai multe beneficii în momentul încadrării în școlile de masă, acest lucru nu se aplică în totalitate și la sistemul de învățământ din România. În condițiile actuale, învățământul special poate constitui încă cea mai bună opțiune pentru o persoană cu sindrom Down. Dar cert este că orice opțiune s-ar alege, încă nu există un scenariu ideal adaptat pentru cerințele unei persoane cu sindrom Down sau chiar cu alte dizabilități intelectuale.

Larisa Bucur este co-fondator al Asociației Down Plus București (2014) și specialist în lucrul cu persoane cu dizabilități intelectuale și, în mod special, cu sindrom Down. De asemenea, Larisa are experiență pe segmentul de Comunicare & PR, mai ales în ceea ce privește zona de organizații cu domeniu de activitate socială.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

