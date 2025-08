Tranziția de la adolescență la viața adultă pentru tinerii cu sindrom Down

Vestea bună este că sindromul Down nu mai e chiar un subiect SF. Ne mai lovim de el pe ici, pe colo. Vestea ușor rea este că, de cele mai multe ori, fie că vorbim despre partea legislativă, fie că vorbim despre integrare sau chiar educație, categoria de vârstă la care se face cel mai adesea referire este copilăria. Cu toate astea, am să spun o surpriză care va lăsa mască pe toată lumea: acești copii cresc. Devin adolescenți, apoi adulți în toată firea. Știu, șocant, nu vă așteptați. Dar, dacă tot am adus lumină pe subiect, hai să îl continuăm.

Adolescența este o perioadă sensibilă pentru oricare dintre noi, fie că vorbim despre categoria de neurotipici, fie că vorbim despre neurodiversitate. Desigur, și în cazul persoanelor cu sindrom Down regăsim niște momente de încăpățânare, de tatonare a terenului, de demonstrare a puterii. Iar toate astea se întâmplă pentru că, exact ca și în cazul persoanelor neurotipice, apar manifestări care indică apariția independenței, a identității proprii, a dorințelor profesionale, relaționale etc. Evident, în cazul lor aceste etape pot fi mai lente, însă, cu sprijinul necesar, pot fi aduse la îndeplinire.

Provocări specifice în tranziție

Ca pentru orice alt tânăr, perioada de tranziție vine ca o perioadă de redefinire, de redescoperire. Însă acest lucru se întâmplă puțin mai dificil atunci când nu există un plan individual, bazat pe competențele tânărului. De cele mai multe ori, în România, în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale, ne axăm numai pe finalizarea studiilor (în învățământ de masă sau special), iar apoi, pur și simplu, persoanele adulte cu sindrom Down (sau alte dizabilități intelectuale) dispar de pe radar. Nu există un plan de continuare a integrării, de dezvoltare profesională, personală etc. Cazul clasic arată cam așa: copilul termină studiile, iar școala și părinții nu au apucat să discute concret încotro se va îndrepta adultul după.

Așa că ar fi extrem de eficient să se construiască programe de tranziție către viața adultă. Programe care să le ofere competențe clare și specifice pentru o viață cât mai autonomă. Tot la capitolul posibilelor soluții am putea menționa, în acest program de tranziție, includerea unor competențe sociale precum: gestionarea banilor, orientarea în spațiu, planificarea unei zile, discuții despre cum trebuie abordat un traseu cu transportul în comun, cum se gestionează o locuință (curățenie, alimentație etc.).

Am menționat lipsa unui plan individualizat, așa că e timpul să trecem la a doua provocare: supraprotecția parentală. Desigur, aici există cele mai bune intenții posibile, care vin din iubirea pură și din dorința de a-i fi cât mai bine propriului copil. Însă o protecție exagerată poate conduce la crearea unei bule imaginare, în care adolescentul/adultul nu mai are cum să se dezvolte. Părintele rămâne permanent în rolul de îngrijitor și, fără să își dea seama, ezită să le ofere tinerilor oportunitatea de a lua decizii singuri sau chiar de a greși pe alocuri. Iar acest lucru poate conduce la scăderea stimei de sine a tânărului, precum și la infantilizarea lui.

Următorul obstacol pe lista noastră îl constituie lipsa unor servicii adaptate pentru tinerii adulți. Așa cum am menționat și anterior, de cele mai multe ori, după finalizarea studiilor, se cam termină și viața. Pentru că nu mai există o structură a zilei, un program care să provoace la dezvoltare. Nu există foarte multe servicii de tip centru de zi, precum și nici foarte multe opțiuni de activități adaptate sau chiar de formare profesională. Cum regresia se înregistrează extrem de rapid în cazul persoanelor cu sindrom Down, putem constata o diferență extrem de clară între cei care rămân angrenați în activități zilnice (de cele mai multe ori în ONG-uri de profil) și cei care se retrag la o viață sedentară.

Un alt obstacol demn de menționat este infantilizarea continuă, pentru că, de cele mai multe ori, ne raportăm la persoanele cu sindrom Down ca la niște “copii eterni”. Și nu spun că nu este un lucru frumos, chiar și eu am tendința să îi privesc ca pe niște copii. Însă au nevoie să îi vedem ca pe niște adulți, să îi tratăm astfel și, pe cât posibil, să îi și responsabilizăm în funcție de particularități. În momentul în care noi, cei din comunitatea lor, îi infantilizăm, același lucru se transmite și societății, care nu are cum să îi perceapă altfel. Spre exemplu, oricât de incomod ar suna, poate ar fi momentul să abordăm subiectul sexualității în cazul persoanelor cu sindrom Down.

Ultima (promit) pe lista provocărilor este lipsa politicilor publice coerente: cum spuneam, adulții dispar de pe vizorul statului, drept urmare, nu există trasee clare între educație, muncă, plan de locuit etc.

Ce înseamnă o tranziție reușită?

Am discutat despre provocări. Poate chiar cei mai mulți dintre noi le știau deja, pentru că s-au confruntat în mod direct cu ele, în procesul de incluziune al unei persoane cu sindrom Down. Dar cum ar arăta o tranziție cu adevărat reușită? Hai să jucăm un alt joc de imaginație.

În primul și în primul rând, am avea nevoie de un parcurs planificat din timp, poate chiar începând cu vârsta de 14-16 ani. Acest plan ar trebui, în mod ideal, să includă o educație continuă (plan profesional, formare continuă), locuințe semi-independente sau asistate (în cazul persoanelor cu sindrom Down care pot atinge acest pas, pentru că da, fiecare individ este diferit și are abilități proprii), participare în viața profesională (adaptată și/sau asistată), voluntariat, implicare în comunitate, relații sociale, autonomie (pe cât posibil), viață afectivă (dacă există dorință și susținere), sprijin psihologic și continuare a terapiilor permanent.

Fiecare tânăr ar avea nevoie de un plan unic, care să corespundă dorințelor, abilităților și capacităților lui. Pentru că, oricât de mult ne-am dori ca acest scenariu ideal să fie aplicabil la toată comunitatea, trebuie să fim și realiști. Și să ne dăm seama că partea de autonomie, de viață profesională, de locuință sau chiar de relații nu poate fi aplicabilă chiar tuturor.

Modele funcționale și bune practici

Lumina există, totuși, iar pașii încep să se facă. Autoritățile au devenit mai deschise către nevoi și sperăm să și înceapă să aplice sugestiile primite din partea specialiștilor din comunitatea Down. În plus, în România există numeroase organizații de profil care nu numai că organizează activități zilnice care să dezvolte abilitățile, ci, mai mult decât atât, coordonează chiar și proiecte Erasmus+ prin care se axează pe viață independentă și, uneori, chiar și pe formare profesională adaptată. De asemenea, există centre de zi (cu focus pe autonomie, pe socializare, pe dezvoltare de aptitudini practice) și, ușor, ușor, încep să se facă pași și în zona de voluntariat sau chiar de angajare.

Desigur, există mai multe exemple de succes în străinătate, însă trebuie felicitată și România pentru pașii făcuți.

Ce pot face părinții și organizațiile?

În primul și în primul rând, să nu ne mai raportăm la ei ca la niște copii. Apoi, desigur, să le încurajăm abilitățile autonome încă din copilărie (luăm decizii, vedem cât costă lucrurile, suntem atenți la traseu etc.). Apoi, la fel de important, este să le găsim cât mai multe contexte sociale specifice unei vieți firești (mers la film, la teatru, la un spectacol, iar lista poate continua). Ar fi ideal și să le descoperim propriile hobby-uri și să le fructificăm și chiar, de ce nu, să îi implicăm în activități de voluntariat. Dar cel mai important, să reținem ceea ce am spus mai sus: un tânăr cu sindrom Down este un tânăr și nu un copil etern. Așa că hai să le găsim activități care să îi facă să se simtă adulți în devenire.

Ce este important de reținut?

Viața adultă este posibilă și valoroasă pentru tinerii cu sindrom Down, dar nu vine „de la sine”.

Avem nevoie de un parteneriat real între familie, comunitate, ONG-uri și autorități.

Împreună putem construi punți, nu ziduri, spre o viață cu sens, demnitate și autonomie.

Larisa Bucur este co-fondator al Asociatiei Down Plus Bucuresti (2014) si specialist in lucrul cu persoane cu dizabilitati intelectuale si, in mod special, cu sindrom Down. De asemenea, Larisa are experienta pe segmentul de Comunicare & PR, mai ales in ceea ce priveste zona de organizatii cu domeniu de activitate sociala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

