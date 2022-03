Pe data de 21 martie a fiecărui an se celebrează la nivel internațional Ziua Mondială a Persoanelor cu sindrom Down. Este un eveniment menit să atragă atenția cu privire la particularitățile Trisomiei 21 (așa cum mai este supranumit sindromul), dar și asupra abilităților, nevoilor și importanței incluziunii sociale a acestor persoane. Anul acesta, evenimentul a ajuns la cea de-a XVII-a ediție, având tematica "What does Inclusion mean?", generată de Down Syndrome International.

Acest eveniment se celebrează și în România, atât prin campanii la nivel național, cât și prin evenimente locale, organizate de ONG-urile de profil. Tocmai de aceea, pe data de 21, a avut loc cel mai colorat World Down Syndrome Day, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Persoanelor cu sindrom Down din România, organizat de Asociația Down Plus București, în parteneriat cu Centrul Cultural al Municipiului București, Fundația SoSiSeSa, Fundația Inimi Generoase și Asociația Angels Down Friends.

În cadrul evenimentului, peste 50 de tineri cu sindrom Down și cu alte dizabilități intelectuale au avut parte de un cadru de poveste, încununat de sute de baloane colorate, dulciuri și alte bunătăți. Tinerii participanți la eveniment au avut parte de numersoase surprize. Pentru a puncta o zi atât de specială, vedetele zilei au purtat tricouri galbene și albastre (culorile sindromului Down), inscripționate cu World Down Syndrome Day, precum și șosete desperecheate (simbolul sindromului Down, pornit de la faptul că prin microscop, cromozomii arată ca o pereche de șosete).

În prima parte a celebrării, Gașca Zurli a venit pentru pentru a interpreta alături de participanți celebrele cântece și jocuri care i-au făcut atât de iubiți în rândul copiilor. În cea de-a doua parte a evenimentului, tinerii cu sindrom Down au realizat coregrafia de flashmob pregătită la nivel internațional pentru a marca ziua de 21 martie, moment care a fost încheiat prin aruncarea a sute de baloane colorate către cer. În final, artistul Bebe Panait a susținut un moment artistic de muzică live, iar toți participanții au fost premiați.

Ziua Mondială a Persoanelor cu sindrom Down este un eveniment care se marchează anual atât la nivel internațional, cât și în numeroase orașe din România. Fiecare asociație realizează numeroase activități cultural-sportive menite să îi facă pe acești tineri atât de speciali (în cel mai bun sens al cuvântului) să se simtă integrați, parte a unei comunități care le vede și le valorifică abilitățile. Sindrom Down nu presupune numai particularitățile legate de limitări și dizabilități, ci presupune, în același timp, iubirea necondiționată pe care o oferă astfel de persoane, capacitatea de a se antrena cu dedicare și de a deveni campioni la numeroase sporturi adaptate (înot, gimnastică, ski, fotbal etc.), precum și multe alte abilități pe care, dacă suntem deschiși, le putem vedea fără prea mare dificultate.

