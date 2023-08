"Nothing Compares to You"

A plecat dintre noi, prematur, în luna care tocmai s-a încheiat, și tânăra de o frumusețe stranie, tunsă aproape chilug/la zero, care ne impresiona la maximum în 1990 pentru că (între altele) plângea pe bune în timp ce cânta ceea ce a rămas cel mai mare hit al ei. Pe numele ei Sinéad O'Connor. Vocea ei a fost caracterizată, de comentatorii din zona muzicală care i-au scris necrologiile, ca fiind ”otherworldy”/„din altă lume”. Puteți judeca și dumneavoastră, accesând linkul de la finalul articolului, dacă e sau nu așa.

Aș vrea să înțelegeți că insist asupra culturii pop și impactului ei (mai ales în România pre- și post-1990) nu doar pentru că aș fi semi-intelectual/doct. 😊 Există și alte motive. Cultura (și muzica) pop din afară era fructul oprit pentru blocul socialist, și constituia principala hrană spirituală a majorității clasei de mijloc din Vest, iar lucrurile stau la fel și azi. Deci, dincolo de calitate, putem vorbi și de cantitate/de impact.

Muzica clasică se bucura de un statut aparte. Inclusiv în România, unde ea nu (prea) făcea parte din modul în care intelighenția comunismului real își demonstra (cu ajutorul căreia sau mima) apartenenta la acest statut, precum în URSS, RDG sau alte state socialiste/comuniste. Îmi amintesc că despre „cuplul prezidențial” am auzit o singură dată c-ar fi fost la operă, cu ocazia unei vizite a lui Mihail Gorbaciov (și a Raisei Gorbaciova) - parcă era vorba de „Lacul lebedelor” - și asta pentru că părinții mei se întrebau, glumind, cât or fi rezistat Ceaușeștii la spectacol până să adoarmă. Oricum, în folclorul urban (și rural) al epocii se spunea că cei doi nu audiau concerte simfonice sau operă decât în vizite din străinătate unde erau siliți de programul oficial să o facă, și rar era evenimentul muzical de acest tip al cărui final nu-i găsea pe ambii dormind buștean (moment mai nasol pentru doamna Ceaușescu - s-o ierte Dumnezeu - care, conform descrierii deloc flatante a unui Pacepa, obișnuia să adoarmă cu gura deschisă, cu firicele de saliva scurgându-i-se din ea când și când).

Dar, dincolo de asta, să lăsăm acești morți, indiferent de cine au fost ei, să se odihnească! Chiar și în cel mai negru ceaușism, la final de ani 1980, orchestrele noastre simfonice și ansamblurile (soliști, cor, orchestră, balet) care însumate însemnau spectacole de operă mai ieșeau în străinătate. Greu, cu multe verificări, cu limitări, dar o făceau. Iar prin străinătate nu mă refer acum (exclusiv) la „țările frățești” socialiste. Desigur, jefuiți fiind de statul comunist - pentru că acesta este termenul cel mai adecvat - nu de privilegii, ci de chiar remunerația (plata muncii) care se acorda acolo unde cântau pentru eforturile lor, corelată (între altele) cu nivelul ridicat calitativ al prestației artistice a acestora. Majoritatea - atât în zona simfonică, cât și în cea a operei - fiind buni sau foarte buni.

Ceea ce era și mai interesant însă pentru publicul ascultător era accesul (mult mai ușor, și mai frecvent) al unor soliști sau orchestre din Vest, mai ales în zona simfonică, aveau drumuri relativ dese în România (pe atunci RSR, Republica Socialistă România). Asta pe când accesul niciunei formații (sau solist) pop (nu mai vorbesc de genul rock) care să poată prezenta un potențial destabilizator (adică de deschidere și relativă normalitate, față de vântul cu iz de Phenian care sufla pe la noi după 1971 și „Tezele din iulie”) nu a mai fost permis în țară după anii 1970. Nici măcar a unei trupe precum ”Edda” (rock mainstream) din Ungaria, sau a Alei Pugaciova (din URSS!) - în timp ce, în 1986, Queen concerta la Budapesta, pe Népstadion (în țara gulașului socialist, sau a socialismului gulașului) în fața unei audiențe de 80.000 de persoane.

Singurele excepții vizând invitați din afară le reușeau (semi-clandestin) organizatorii Festivalului (anual) de jazz, care dacă nu mă înșel era organizat, în acea perioadă, cumva alternativ la Sibiu și la Cluj. Nu pentru că Securitatea n-ar fi aflat, ci pentru că fiind considerat ca aparținând unei zone de nișă (la fel ca opera și muzica simfonică) jazzul era considerat mai puțin periculos.

În afară de asta, până în 1989 inclusiv, pe 1 ianuarie la ora 13 fix pe televizoarele (marea majoritate, la fel ca cel al propriei familii, alb-negru) din RSR se auzea logoul muzical al Uniunii Europene de Televiziune (Eurovision), apărea dacă țin bine minte inclusiv drapelul CEE cu cele 12 stele, după care era transmis în direct concertul de Anul Nou de la Viena. Deși (și nu vor relua acum povestea asta) îndeobște, și spre disperarea alor mei, când eram mic fugeam de muzica de operă sau simfonică mâncând pământul, acest concert m-a fascinat de când mă știu. Ne uitam la el toată familia, inclusiv bunica, cât trăia, și chiar în prezent, când reușesc, încerc să-l văd alături de mama mea.

Între timp, către conducerea radioteleviziunii (pe atunci instituție comună) se transmiteau o serie de recomandări de la Cabinetul 2 (al tovarășei Elena Ceaușescu), al doilea sediu de putere politică din RSR-ul comunismului real. Recomandările, păstrate la sediul TVR și citite cândva prin 1990 de către regretatul Cristian Țopescu - el însuși (semi-)persona non grata pe ecranele Televiziunii Române pentru niște ani înainte de 1990 - se refereau la conținutul și prezentarea muzicii pop („ușoare”, termen preluat din echivalentul italienesc ”leggera”) și sunau cam așa (iar după cum erau formulate, e posibil să fi fost scrise olograf de prim-vicepremierul român, numită tovarășă E. C. - citez/parafrazez din memorie):

- Compozitorii și textierii să aibă grijă. Să se mai rărească cu melodiile tragice, în care el o părăsește pe ea sau invers, și cel părăsit se lamentează de la un capăt la altul. Conținutul și mesajul să fie optimiste, clasa noastră muncitoare de așa ceva are nevoie! De asemenea fără imoralități, flirturi, aventuri, statul nostru este un stat socialist cu un înalt nivel de moralitate și care prețuiește familia!

- Ele să nu apară despuiate, cu fuste scurte și decoltate ca niște stricate, nu trebuie să corupem moravurile clasei muncitoare! Iar ei să fie tunși frumos, fără lațe, preferabil îmbrăcați în costum, nu să arate ca niște vagabonzi! Etc, etc.

Aceasta fiind supravegherea rezervată zonei (muzicale) de pop, iar debușeul reprezentat de Cenaclul „Flacăra” dispărând odată cu interzicerea acestuia (care, orice s-ar spune, promova și folk și rock de calitate, ajunsese să reprezinte un adevărat fenomen, având o viață a lui, aparte, și crease o adevărată emulație). Iar discuția dacă acesta fusese subordonat partidului, regimului și conducerii sale sultanistice, proiectând interesele acestora, sau folosea paravanul UTC/PCR și al influenței avute de către Adrian Păunescu ca un instrument pentru o formă de exprimare (preponderent/sau și) liberă, ori poate funcționau (cumva, complicat-contradictoriu, așa cum era și adesea mai este și realitatea) ambele variante este cu totul alta, pentru care nu avem loc pentru aici - „în zonă” rămăsese doar „Cântarea României”.

Care mai fusese ea cum fusese cât se manifesta sub umbrela Cenaclului „Flacăra”, dar ulterior a devenit o oroare și o monstruozitate (poate cu mici excepții de care eu nu știu). Umorul („brigăzile artistice”) fusese eliminat complet, considerat fiind subversiv prin natura lui (!) - cel puțin din zona manifestărilor evenimentului transmise cu (aproape) religiozitate în mass-media - și rămăsese doar folclorul contrafăcut, oribilele „cântece patriotice” și maculatura de poezie „politic-revoluționară” („odele”) a căror tipărire până și pe hârtia igienică (oricum cam ”in short supply” in epocă) ar fi fost o risipă și un sacrilegiu la adresa, cel puțin, a cernelii tipografice. Și pe care o recitau niște „voluntari” (în cadrul „Cântării României” zic, mișcare artistică de amatori) despre care eu, încă de pe atunci, copil și apoi pre-adolescent, nu înțelegeam cum se pot suporta pe ei înșiși.

În rest... discuri (viniluri) mai vechi (moștenite din familie - inclusiv cumpărate pe când unele erau importante de la bulgarii de la Balkanton, care achiziționaseră ditamai licența EMI!) sau mai noi - ultimele exclusiv cu muzica (pop, rock-folk) românească sau cu formații obscure din Occident (dar deh, decât nimic...) or cu piesele lui Elvis cântate de un ”impersonator” (nici măcar de unul foarte celebru) - casete (doar cu muzica autohtonă) sau benzi de magnetofon (acesta pe cale de a deveni demodat) primite, ca „suporturile” pomenite înainte, din străinătate, sau „trase” (înregistrate) artizanal, pentru uzul propriu și al celor apropiați, cu doua magnetofoane sau casetofoane conectate prin cabluri (eu eram prea mic să mai prind în mod activ așa ceva, dar fratele meu mai mare și prietenii s-au ocupau o vreme cu asta, și uneori asistam și eu).

În paranteză - una care îmi completează argumentația - dacă în zona pop/rock internațională Electrecordul autohton stătea cum v-am spus mai sus, compania performa incomparabil mai bine (exceptând calitatea vinilurilor și uneori a casetelor de serie, care era, privită din perspectiva de client/cumpărător, cam „cum te ajuta norocul”) pe partea muzicii simfonice și de operă. Știu asta pentru că tatăl meu a fost ceea cred că s-ar numi un colecționar în domeniu, și puteai găsi „produse muzicale” variate, de la integrale ale simfoniilor (în cazul lui Beethoven, de exemplu) la operetă sau canțonete și romanțe, (inclusiv în înregistrări recente) cu artiști români - de la maeștrii Ion Voicu, Ștefan Ruha/Ruha István (violoniști), clasicul în viață Dan Grigore (să-i dea Dumnezeu sănătate!), copilul-minune (pe atunci) Mihaela Ursuleasa, recent plecatul dintre noi Radu Lupu (toți pianiști) soprana Ileana Cotrubaș sau mezzo-soprana Viorica Cortez, tenori precum veteranul Ion Dacian sau Ludovic Spiess, baritonul David Ohanesian sau mai tinerii Bianca Ionescu, Daniela Vlădescu, Dorin Teodorescu, Florin Georgescu, alături de destui alții - și internaționali. Iar într-o situație oarecum similară se afla muzica populară.

Revenind, după începutul anilor '80, când mai prindeai la TV muzică occidentală (un Paul McCartney cu ”Wings”, o Kate Bush, un Michael Jackson sau o Madonna - oricum, prestațiile difuzate erau bine filtrate) era cu adevărat un eveniment. Și același folclor invocat mai sus vorbea de faptul că dacă atunci când se întâmpla (rar, de sărbători sau în weekend) cuplul prezidențialo-dictatorial era sigur plecat din țară. La radio auzeai acest gen de muzică tot cu țârâită (exceptând oarecum Radio Vacanța, care a avut mereu un alt statut, mai liber - sub pretextul, folosit abil de redactori, că e destinat și turiștilor străini de la Mare) dar oarecum mai des, asta și pentru că.... nu se și vedea, simplu. Plus că tindea să se mențină decalajul între ultimele producții muzicale și data difuzării lor (cam câțiva ani, acolo), parcă anume să fii ținut în tensiune. La conturarea și alimentarea „Visului Occidental”, cât părea el de irealizabil și de neatins, pentru (cred) aproape fiecare tânăr din Est comunismul real a contribuit din plin. Nu doar prin rămânerea în urmă/anchilozarea organică, ci și prin inadecvarea, caracterul inept și stupizenia unei întregi serii de politici publice 1.

Plus „Metronomul” (”Hey, wait a minute Mr. postman!”) de la Europa Liberă, casetele video (și vizionările unde arareori se vedea/asculta și muzică, eventual dacă era vorba de vreun concert celebru - de genul marelui spectacol umanitar Live Aid de pe stadioanele Wimbledon, Londra și JFK din Philadelphia, din 1985 2), și, „ultimul răcnet”/cea mai nouă modă înainte de 1990, antenele, decodoarele, receptoarele de satelit și.... relativ proaspătul MTV). Tata fiind deja în rezerva (la cerere) din armata socialistă în 1989 și reorientându-se ca ocupație spre electronica civilă, am apucat să văd așa ceva (la un cunoscut al lui - acasă abia după 1990). A fost, în plin comunism, un adevărat șoc, mai ales că acea persoană avea și un TV color, și boxe conectate la receptorul de satelit. Rețin și acum impactul forței muzicii, al ploii de culori și reclamele (la tricouri Fruit of the Loom și ceasuri Swatch) dintre piesele de pe MTV.

De aceea pentru noi, cei care am prins Revoluția ca (pre-) adolescenți sau tineri, și care apucaserăm să „gustăm” comunismul real cu majoritatea aromelor lui, cultura pop s-a confundat în mare măsură cu „Visul Occidental” (sau cu partea lui devenită brusc accesibilă 3). Impactul a fost mare, aș zice maxim, și inclusiv identitar. Chiar și pentru cei care făceau parte, la fel ca mine, din „subculturi” (poate fără ghilimele, poate cu) care nu erau axate sau nu se suprapuneau pe cultura pop maninstream 4.

Și tot de aceea, ca să revin la Sinéad O'Connor, ea, Phil Collins, Roxette, Kylie Minogue, Michael Jackson, George Michael, Prince, Elton John și alții (care ne imersau și în universul vizual - și relativ nou - al clipurilor muzicale) au rămas nume și ne-au oferit amintiri care nu cred că ne vor dispărea vreodată din memorie 5. Desigur, în mare parte și pentru că eram (foarte) tineri. Oricum, ar trebui cred să le rămânem recunoscători fără limită temporală pentru asta.

Despre viețile lor, care nu erau atât de strălucitoare (sau cel puțin deosebite, în sensul bun - a se vedea Freddie Mercury, Tina Turner, Sinéad O'Connor) cum credeam noi că sunt (sau mai exact cum eram noi siguri că trebuie să fie) am aflat prea puțin sau prea târziu. Că doar ei erau „staruri”, „trebuia” să fie acolo pentru noi - și nu invers - iar admirația noastră „trebuia” să le ajungă, nu-i așa? Iar din faptul că ea, această admirație manifestată de departe și aparent fără limite, n-a fost suficientă în cazul unor Elvis, M. Jackson sau (schimbând domeniul) Hemingway, se pare că am/s-a „capitalizat” prea puțin. Asta de la François Villon (cel puțin) încoace.

Sau poate, cine știe, lucrurile stau de fapt invers: tocmai suferințele de care au avut parte (și cel puțin unele din cazurile menționate - precum abuzurile domestice suferite crâncene de Tina Turner din partea fostului soț, sau de Sinéad O'Connor în copilărie - n-au făcut cu siguranță parte din categoria „și le-au făcut cu mâna lor”) i-au făcut să plonjeze în imaginație și refugieze în creativitate, au contribuit la descătușarea acestora și i-au făcut, măcar în parte, artiștii care au fost. Sunt realmente curios când, cum și ce se va putea (putea, în sensul de a reuși) învăța din asemenea povești de viață stranii...

Sinéad Marie Bernadette O'Connor (numele de la naștere) a venit pe lume în 8 decembrie 1966 la Dublin, în Irlanda, ca al treilea din cei cinci copii ai familiei. În copilărie a fost victima unor abuzuri severe din partea mamei sale, pe care, în pofida dezvăluirilor publice făcute după moartea acesteia (într-un accident de mașină, pe când cântăreața avea 18 ani), n-a încetat nicio clipă s-o iubească, tot conform propriilor mărturisiri. Ca adolescentă, la 15 ani, este condamnată pentru furt (uri) dintr-un magazin și plasată sub supraveghere într-o instituție pentru minori, după ce își mărturisește infracțiunea (infracțiunile). La 20 de ani, în 1986, lansează prima piesă, compusă împreună cu David Howell Evans ”the Edge”, chitaristul trupei ”U 2” (ca parte a coloanei sonore a unui film). În 1987 urmează primul album, care ajunge în centrul atenției la nivel internațional.

Nonconformistă prin aspect, declarații și acțiuni, considerate adesea scandaloase și/sau contradictorii, O’Connor o spus întotdeauna fără înconjur ce a gândit. Dificultățile și necazurile nu au ocolit-o, și pentru o mare parte a vieții s-a luptat cu afecțiunile psihice, atrăgând public atenția asupra caracterului lor destructiv și a faptului că sunt adesea neglijate/subestimate. A fost mamă și bunică și a avut patru copii, fiul cel mai tânăr, Shane, sinucigându-se în ianuarie 2022 la vârsta de 17 ani. Pe data 26 iulie 2023 a fost găsită lipsită de viață în apartamentul său din Londra, decesul survenind din cauze naturale care n-au fost făcute publice.

”Nothing Compares 2 U” (titlul oficial), piesă compusă de artistul Prince, inclusă în varianta ”cover version” pe albumul ”I Do Not Want What I Haven't Got” (1990) al solistei Sinéad O'Connor:

[”I went to the doctor, and guess what he told me

Guess what he told me

He said, ‘Girl you better try to have fun, no matter what you do’

But he's a fool

Beause nothing compares, nothing compares to you”]

Odihnește-te în pace, om mai mult frumos și prea chinuit!

1Îmi amintesc cum citeam într-o carte de ficțiune, legată de „Primăvara de la Praga”, faptul (real) că un semn al „normalizării” de după înăbușirea ei de către „Doctrina Brejnev” pusă în operă de tancurile sovietice (& ale aliaților) a fost inundarea cinematografelor cehoslovace de... Westernuri. Americane, de la mama lor, unele dintre ele producții recente și captivante, dar... fără legătură cu nimic din actualitatea societății cehoslovace. Divertisment care să distragă. Și care înlocuia și voia să șteargă din memorie un val de producții cinematografice experimentale ale tinerilor cehi și slovaci de dinainte.

Ei, noi nici măcar de așa ceva n-am avut parte. După ce, pe la începutul anilor '80, televiziunea a căzut, relativ brusc, sub standardele normalității (chiar și pentru un stat din zona comunismului real, exceptând probabil o Albanie sau o Coree de Nord), prin qvasi-eliminarea emisiunilor de umor, a anchetelor sociale, divertismentului fără tentă clară de realism socialist (care existaseră înainte, unele emisiuni fiind „prinse” de mine abia după 1990, în reluare) și prin scurtarea programului, undeva spre mijlocul acelor ani serile de film de la TV au fost inundate de musicaluri americane din anii 1940 și 1950. Complet inofensive. Fred Astaire și Ginger Rogers, resuscitați subit, deveniseră regii micilor ecrane taman în România Socialistă. Nu știu cât înțelegeam și nici nu-mi amintesc câtă răbdare aveam noi, puștii de scoală primară, cu acele comedii sau melodrame sirpoase - puțin(ă) spre deloc, cred (bunica știu că nu scăpa niciunul, îi aduceau probabil aminte de tinereți) - mai ales băieții, că în filmele alea arareori se mai dădea câte un pumn (stereotipuri de gen, știu! please bear with me!) - dar un lucru ne prinsese oarecum, stepul. Așa că prin pauze tinerii pionieri ai României Socialiste din anii 1980 (băieții) ne întreceam între noi (și) bătând step. Oare își mai amintește vreun coleg de clasă de asta? Mai rețin și că eram bunicel, dar (vă spun un secret) și pentru că exersam acasă (sau la bloc), pe gresie (sau ciment), acolo unde pașii „bătuți” se auzeau mai bine, cu ecou.

Ceva oarecum similar s-a întamplat doar în Albania, unde comediile cu buget redus (difuzate și la noi) produse în Regatul Unit în anii 1950-1960 și avându-l ca principal protagonist pe Norman Wisdom („comicul - sau de un comic - dement”, cum scria cineva din zona criticii cinematografice) s-a întâmplat să placă conducerii comuniste (probabil chiar lui Enver Hogea personal), așa că filmele cu el au fost „date” on and on iar omul a devenit un soi de erou în această țară.

2Primul de acest gen organizat la nivel international, pentru a combate foametea din Etiopia. A avut aproximativ 70.000 de spectatori la Londra și 90.000 la Philadelphia, și a fost urmărit de (estimativ) 1,5 miliarde de telespectatori, fiind transmis prin satelit în peste 100 de tări (din cele aproape 200 recunoscute de ONU). Printre acestea nu s-a aflat și România socialistă.

3Pentru restul a fost de așteptat binișor. Dincolo de ridicarea restricțiilor formale („raționalizarea” produselor), magazinele nu s-au umplut brusc (așa cum cei mai naivi și tineri din noi s-au așteptat să se întâmple). Ba chiar pe unele „raioane” s-au golit. Sau au devenit desuete, fiind înlocuite de piețe și invazia (cine ar putea-o uita?) de bunuri turcești. Iar când rolul și funcțiile magazinelor s-au mai restabilit, țara (mai exact părinții noștri) a (au) făcut cunoștință cu inflația și șomajul. Cât despre libertatea de a călători fără limite, peste ea a fost relativ iute coborât cadrul restrictiv stabilit de vize. Așa că „the American/Western dream” a sosit în tranșe, dintre care încă unele nelivrate. Dar filmele și (cu o ”karma” mult mai instantă - ca să-l citez pe John Lennon) muzica au fost acolo pentru noi.

4Pe vremea aia eu eram ancorat bine în rock (după Revoluție mergând de la hard&heavy, până - pentru o vreme - la trash, death, speed rock etc, lucru care nu m-a făcut deloc, vreodată, antisocial, satanist, ba nici măcar ateu) și parțial în folk (moștenire de la Cenaclul „Flacăra”) sau punk (descoperire recentă), plus ”ever green”-uri. În topul meu ”forever” (deși niciodată fix) undeva sus de tot au fost mereu beatleșii, și (mai ales în perioada în discuție) ”Queen” (care pe atunci încă activau).

5N-o să pot uita vreodată senzația de energie electrizantă transmisă de piesa și videoclipul ”Breakthrough” (nou-nouță, de pe albumul ”The Miracle” din 1989), în care trupa cânta aceperișul pe un tren tâșnind în mare viteză dintr-un tunel. De asemenea, în clip apărea și un fotomodel superb și machiat spectaculos - îmbracat în răspăr complet cu indicațiile tovarășei Ceaușescu - asupra căreia camera zăbovea copios, despre care am aflat ulterior că era iubita unuia din membrii trupei).

”Later edit”: înainte de a trimite articolul către site mi-am amintit și adaug - frumoasa doamnă/domnișoară din clip era partenera lui John Deacon (chitară bas). Poftim, să mai spună acum cineva că basiștii din muzica rock nu sunt carismatici!

Exemplificare:

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

