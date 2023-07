Ultimul mesaj transmis de Sinead O'Connor înainte să moară: ”Sunt pierdută fără el”

Sinead O'Connor, legendă a muzicii irlandeze, a murit marţi la vârsta de 56 de ani, după ce ani de zile s-a luptat cu probleme de sănătate mintală, iar în urmă cu un an şi jumătate a trecut prin moartea fiului său de 17 ani, relatează The Daily Mail.

Nu este clar în ce circumstanţe a intervenit decesul ei.

Cântăreaţa irlandeză a devenit celebră în întreaga lume în 1990, datorită coverului său sfâşietor al piesei "Nothing Compares 2 U" a lui Prince.

Mamă a patru copii, Sinead O'Connor a trecut în urmă cu un an şi jumătate prin decesul fiului ei Shane, în vârstă de 17 ani, care s-a sinucis în ianuarie 2022, după ce a fugit din clinica unde era sub supraveghere pentru tentative de suicid.

Muziciana, care şi-a schimbat numele în Shuhada' Sadaqat în 2018, când s-a convertit la islam, a spus la acea vreme că băiatul era "lumina vieţii ei".

În ultimul ei tweet, transmis la 17 iulie, O'Connor a postat o fotografie cu Shane şi a spus: "De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieţii mele, lumina sufletului meu. Eram un singur suflet în două jumătăţi. A fost singura persoană care m-a iubit necondiţionat. Sunt pierdută fără el".

