Ce se ascunde în subsolul vilei din filmul „Singur acasă". Imobilul a fost vândut pentru 5,5 milioane de dolari. Cum arată interiorul FOTO

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:05
603 citiri
Casa din filmul „Singur Acasă”, 2024 / FOTO: McKenna Group, agenție imobiliară din SUA

Pentru mulți români, filmul „Singur acasă”, cu Macaulay Culkin în rol principal, a făcut perioada sărbătorilor de iarnă și mai frumoasă. Casa în care s-a filmat lungmetrajul american rămâne una dintre cele mai memorabile, pentru cinefili.

Casa din „Singur acasă” / „Home alone”, localizată în statul Illinois, orășelul Winnetka, pe bulevardul Lincoln nr. 671, a fost cumpărată de o persoană privată, la începutul anului 2025, pentru suma de 5,5 milioane de dolari. Imobilul fusese listat în 2024, pentru 5,25 milioane de dolari. De asemenea, în 2012, imobilul a fost vândut, pentru aproape 1,6 milioane de dolari.

Hol al casei din „Singur acasă" / FOTO: McKenna Group, agenție imobiliară din SUA

Vila impresionantă continuă să atragă vizitatori din SUA, respectiv turiști din întreaga lume, care se opresc lângă gardul proprietății, pentru a face fotografii. Casa este, de fapt, un conac în stil georgian, construit în anul 1920. Are o suprafață de 836 de metri pătrați, cu cinci dormitoare și șase băi.

După realizarea filmului din 1990, difuzat în România an de an pe TV, conacul a fost renovat. La subsol a fost adăugat un cinematograf și un teren de baschet. În prezent, la interior, vila este modernă și foarte spațioasă.

Cinematograf din imobilul „Singur acasă” / FOTO: McKenna Group, agenție imobiliară din SUA

Teren de baschet din subsolul casei din „Singur acasă" / FOTO: McKenna Group, agenție imobiliară din SUA

Nu toate scenele de la interior au fost realizate în acest conac. Multe dintre acestea, precum dormitoarele și scenele mai dinamice, au fost filmate pe platouri de studio construite într-un campus școlar închis, din Chicago.

După 35 de ani de la primul film din seria „Singur acasă”, conacul american rămâne un simbol cultural și totodată, o proprietate de lux.

