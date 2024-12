Misterul din "Singur Acasă" a fost rezolvat după 34 de ani. Cu ce se ocupau părinții lui Kevin ca să își permită casa luxoasă și vacanța în Europa. Dezvăluirile regizorului

„Singur acasă” este un film clasic de Crăciun care a lăsat telespectatorii cu multe semne de întrebare de-a lungul anilor. Acum, regizorul Chris Columbus a dezvăluit ce meserii aveau părinții lui Kevin McCallister, un mister care dăinuia încă de la lansarea filmului în 1990.

În timpul unui interviu recent la podcastul „Awards Chatter” al revistei The Hollywood Reporter, regizorul filmului, Chris Columbus, a răspuns la una dintre cele mai arzătoare întrebări ale internetului: Cu ce se ocupau soții McCallister?

În film, familia nu numai că locuiește într-un conac din Chicago, dar părinții, interpretați de Catherine O'Hara și John Heard, sunt capabili să plătească pentru o călătorie la Paris, pentru 15 persoane, din familia apropiată, cât și din cea extinsă. Mulți fani ai filmului s-au întrebat, încă de la lansarea filmului în 1990, cum și-a permis cuplul toate aceste lucruri.

„Pe atunci, John și cu mine am avut o conversație despre asta și ne-am hotărât care sunt locurile de muncă”, a spus Columbus. „Ne-am gândit că mama, la acea vreme, pentru că am folosit manechine în subsol – îmi amintesc că am avut o conversație – era o creatoare de modă de mare succes. Tatăl ar fi putut, pe baza propriei experiențe a lui John Hughes, să fi lucrat în publicitate, dar nu-mi amintesc amintesc exact”, a precizat regizorul.

Columbus a spulberat, de asemenea, și suspiciunea încă populară că tatăl se ocupa cu crima organizată, explicând că „chiar dacă era, la acea vreme, multă crimă organizată în Chicago”, tatăl cu siguranță nu era implicat.

