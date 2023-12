Postul TV care transmite în această seară ”Singur Acasă”. Ora de start a filmului

Ca de obicei, românii se vor delecta în apropierea Crăciunului cu filmele din seria „Singur Acasă”, la PRO TV.

Astfel, pe 16, respectiv 23 decembrie, postul de televiziune aduce spiritul sărbătorilor de iarnă cu cele mai îndrăgite filme: Singur Acasă (Home Alone) și Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York).

Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 20.00, va fi difuzată prima producție Singur Acasă (Home Alone), iar pe 23 decembrie, de la ora 20.00, telespectatorii vor putea urmări Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York).

