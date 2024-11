Ce se întâmplă în filmele „Singur acasă”. Aventurile lui Kevin de Crăciun aduc audiențe record VIDEO

„Singur acasă” (în engleză „Home Alone”) este o serie de filme de comedie în care sunt prezentate aventurile lui Kevin McCallister (seria 1/2) și ale lui Alex Pruitt (seria 3). Kevin se trezește singur acasă în timpul sărbătorilor de Crăciun și trebuie să se apere de hoți, iar Alex demască patru spioni. Cele trei filme pot fi urmărite la PRO TV.

PRO TV aduce pe micul ecran seria „Singur Acasă” unu, doi și trei în perioada 7, 14 și 21 decembrie. Cele trei filme sunt urmărite de fiecare dată cu sufletul la gură, chiar dacă primul film a apărut în 1990, iar majoritatea oamenilor au văzut deja la TV sau online seria „Singur acasă”.

Celebrele filme au devenit parte din tradiția de Crăciun, iar aventurile lui Kevin sau ale lui Alex au rămas la fel de savuroase, inclusiv pentru generațiile de copii din prezent. Iată ce se întâmplă în cele tei serii „Singur acasă”.

Singur acasă (Home Alone, 1990)

„Singur acasă” 1 va fi difuzat la PRO TV sâmbătă, 7 decembrie, de la 20:00. În primul film, Kevin McCallister (interpretat de Macaulay Culkin), un băiat de opt ani, este lăsat accidental singur acasă când familia sa pleacă în vacanță de Crăciun la Paris. Inițial, Kevin se bucură de libertate, dar curând realizează că trebuie să își apere casa de doi hoți neîndemânatici, Harry și Marv (interpretati de Joe Pesci și Daniel Stern). Folosind o serie de capcane ingenioase și inventive, Kevin reușește să-i pună pe hoți pe fugă și să-și protejeze casa. În cele din urmă, familia sa își dă seama că l-au uitat și se întoarce acasă de Crăciun, reîntregindu-se cu el.

Singur acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York, 1992)

„Singur acasă” 2 va fi difuzat la PRO TV sâmbătă, 14 decembrie, de la 20:00. În al doilea film, Kevin ajunge din greșeală la New York, în loc să zboare cu familia sa la Miami pentru vacanța de Crăciun. Cu cardul de credit al tatălui său, Kevin se cazează la un hotel de lux și se bucură de feria orașului în plin sezon de sărbători. Între timp, Harry și Marv, care au evadat din închisoare, se află și ei în New York, planificând un nou jaf. Kevin îi întâlnește din nou și, folosind un depozit de jucării abandonat, reușește din nou să-i învingă cu ajutorul capcanelor sale ingenioase. La final, familia sa îl găsește și Crăciunul este sărbătorit împreună în New York.

Singur acasă 3 (Home Alone 3, 1997)

„Singur acasă” 3 va fi difuzat la PRO TV sâmbătă, 21 decembrie, de la 20:00. Al treilea film introduce un nou protagonist, Alex Pruitt (interpretat de Alex D. Linz). De data aceasta, povestea se învârte în jurul unui microcip militar extrem de valoros ascuns din greșeală într-o mașinuță de jucărie, care ajunge în posesia lui Alex. Patru spioni internaționali sunt hotărâți să recupereze cipul, iar Alex, care este acasă singur și bolnav de varicelă, trebuie să-și apere casa de acești spioni. Folosind o serie de capcane sofisticate, Alex reușește să-i captureze și să predea cipul autorităților.

