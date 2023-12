Descoperire alarmantă a medicilor americani: Starea oamenilor ce duce la moarte în mod accelerat

Un studiu efectuat de un grup de oameni de știință de la Universitatea Michigan din Statele Unite, pe parcursul a 23 de ani și publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences pe 11 decembrie 2023 a făcut o descoperire extrem de importantă pentru sănătate. Experții au constatat că singurătatea este legată de un risc crescut de mortalitate în rândul adulților în vârstă.

Singurătatea este definită ca starea unui om care trăiește retras, fără altcineva lângă el. Singurătatea, pe care cercetătorii au descris-o ca decalajul dintre conexiunea socială dorită și cea reală, poate crește stresul emoțional, tensiunea arterială și riscul de boli de inimă, accelerând în același timp declinul cognitiv, potrivit News Medical.

Numeroase studii au cuantificat până acum, de asemenea, corelația dintre izolarea socială și mortalitate, inclusiv unul care a arătat că indivizii singuri au un risc crescut de a muri în decurs de 30 de zile de la operația neelectivă. Cu toate acestea, aceste studii au măsurat singurătatea într-un singur punct sau pe o perioadă scurtă.

Fuga miliardarilor ruși și americani din Elveția și Cayman: Noul paradis din deșert, un refugiu nou inedit

Ads

Pentru acest studiu, cercetătorii au limitat setul de date HRS la observațiile din 1996-2004 pentru a măsura experiența singurătății și perioada 2004-2019 pentru a măsura mortalitatea. Ei au inclus persoane care aveau cel puțin 50 de ani în 1996 și erau încă în viață în 2004 și i-au exclus pe cei cu date incomplete despre singurătatea raportată.

Singurătatea cumulativă a fost clasificată ca niciodată, o dată, de două ori, de trei ori sau mai multe. Decesele au fost confirmate de rudele apropiate și validate prin Indexul Național al Deceselor. Variabile potențiale de confuzie au fost incluse ca martori, inclusiv caracteristici socio-demografice cum ar fi vârsta, sexul, rasa/etnia, starea civilă, educația, ocuparea forței de muncă și averea gospodăriei.

Cercetătorii au folosit și date despre câți oameni trăiau în gospodăriile respondenților, câți prieteni apropiați și rude locuiau în cartierele lor și cât de des au socializat cu vecinii pentru a calcula un indice de izolare socială obiectivă. Ei au controlat factorii legați de sănătate, cum ar fi depresia, obezitatea și comorbiditatea.

Ads

Luând în considerare acești factori, asocierea ajustată dintre singurătatea cumulativă și mortalitate a fost investigată prin calcularea unui hazard ratio (rația de hazard) (HR) obținut din adaptarea unui model de regresie a hazardelor proporționale Cox stratificat pe vârstă.

Secrete dezvăluite despre Zona 51 din SUA: Un OZN ascuns în baza din deșert, declară un denunțător cu dovezi serioase VIDEO FOTO

Constatările analizei a inclus 9032 de participanți cu 93.684 de observații sub formă de ani-persoană între 2004 și 2019. La începutul studiului, participanții aveau în medie 63,99 ani; 62,51 erau femei. Ei au fost urmăriți pentru un timp mediu de 10,37 ani.

Oamenii mai tineri au avut mai puține șanse de a experimenta singurătate decât omologii lor mai în vârstă, în timp ce femeile au fost mai predispuse să se simtă singure decât bărbații. A fi căsătorit, alb non-hispanic, angajați cu plată și bogați au fost, de asemenea, factori asociați cu o singurătate mai scăzută.

Ads

În timp ce 61,05% dintre respondenți au raportat că nu s-au simțit niciodată singuri, 11,84% au fost singuri în timpul a trei sau mai multe runde de sondaj.

Cercetătorii au identificat 106 decese în exces în rândul celor care s-au simțit singuri în timpul unui val de sondaj. În mod similar, ei au observat cu 202 mai multe decese la 10.000 de ani-persoană decât se așteptau printre cei care au raportat două perioade de singurătate și 288 pentru cei care au raportat trei sau mai multe.

În ceea ce privește riscul de mortalitate, cei care au raportat singurătate de trei sau mai multe ori au avut un risc de mortalitate de 1,16 ori mai mare în timpul studiului decât cei care nu au fost niciodată singuri. Aceste constatări au fost consolidate prin verificări de robustețe pentru a exclude posibilitatea unei relații de cauzalitate inversă și a unei părtiniri informaționale.

Ads