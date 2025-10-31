"Cu cât urci mai sus, cu atât sunt mai puțini oameni alături de tine". Mărturisirile neașteptate făcute de directorii executivi de la Apple, Airbnb și PepsiCo despre singurătate

A fi CEO are multe avantaje: liderii de afaceri conduc unele dintre cele mai puternice companii din lume, își pot lăsa amprenta ca pionieri ai industriei și se bucură de salarii uriașe. Totuși, pe măsură ce urci pe scara corporativă, singurătatea devine tot mai evidentă. Mulți lideri își dau seama abia când ajung în vârful ierarhiei cât de puțini colegi îi însoțesc și cât de izolat poate fi acest rol. Poate fi o poziție solitară, în care deciziile și responsabilitățile mari trebuie asumate de unul singur.

Lideri ai unora dintre cele mai mari companii din lume — de la Airbnb și UPS la PepsiCo și Apple — încep să vorbească deschis despre povara mentală pe care o implică această poziție. Se pare că mulți dintre acești pionieri ai industriei se confruntă cu o singurătate intensă: cel puțin 40% dintre executivi se gândesc să părăsească locul de muncă, în principal din cauza lipsei de energie și a sentimentului de izolare în gestionarea provocărilor zilnice, potrivit unui profesor de la Harvard Medical School. Iar procentul ar putea fi chiar mai mare: aproximativ 70% dintre liderii din top management „se gândesc serios să renunțe pentru un loc de muncă care să le susțină mai bine bunăstarea”, conform unui studiu Deloitte din 2022.

Pentru a combate sentimentul de izolare, fondatorii și executivii de top ies din birou pentru a se concentra pe îmbunătățirea stării lor de bine.

Ads

Blake Mycoskie, fondatorul Toms, s-a confruntat cu depresia și singurătatea după ce și-a transformat mica afacere cu pantofi într-un imperiu de miliarde de dolari. Simțindu-se deconectat de scopul vieții sale și pentru că „motivul existenței sale se redusese la un job”, a participat la un retreat de trei zile pentru a-și îmbunătăți sănătatea mintală.

Seth Berkowitz, fondator și CEO al gigantului în deserturi Insomnia Cookies (evaluat la 350 de milioane de dolari), avertizează antreprenorii că acest drum „nu este pentru toată lumea”.

„Poate fi singuratic; este o viață solitară. Chiar este”, a declarat Berkowitz recent pentru Fortune.

Brian Chesky, Airbnb: semnal de alarmă privind singurătatea

Brian Chesky, cofondator și CEO al Airbnb, este unul dintre cei mai deschiși lideri de afaceri care atrag atenția asupra singurătății. Chesky povestește despre o copilărie singuratică, împărțită între pasiunea pentru design creativ și sport, fără să se integreze complet nicăieri. Situația s-a agravat odată ce a preluat rolul de CEO al Airbnb. Cei doi cofondatori — pe care îi considera „familia sa” și cu care petrecea aproape tot timpul — au început să pară mai îndepărtați odată ce el a urcat în fruntea companiei.

Ads

„Pe măsură ce am devenit CEO, am început să conduc din față, de la vârful muntelui, dar cu cât urci mai sus, cu atât sunt mai puțini oameni alături de tine”, a declarat Chesky în podcastul On Purpose anul trecut. „Nimeni nu mi-a spus cât de singuratic ai putea ajunge și nu eram pregătit pentru asta.”

Chesky recomandă liderilor în devenire să împartă responsabilitatea și puterea, pentru ca nimeni să nu poarte singur povara mentală a antreprenoriatului.

„Cred că, în ultimă instanță, trăim probabil într-una dintre cele mai singuratice perioade din istoria omenirii. Dacă oamenii ar fi fost la fel de singuri în trecut, probabil că ar fi pierit, pentru că nu ai putea supraviețui fără tribul tău.”

Indra Nooyi, fost CEO PepsiCo: singurătatea din vârful corporației

Liderii gigantului Fortune 500 PepsiCo se confruntă cu presiune constantă din partea consumatorilor, investitorilor, membrilor consiliului de administrație și propriilor angajați. Este greu însă să îți descarci frustrările către colegi care poate nu înțeleg sau nu au experimentat provocările conducerii unei companii de 209 miliarde de dolari.

Ads

Indra Nooyi, fostul CEO, a povestit că se simțea adesea izolată, fără să aibă pe cine să consulte: „Nu poți vorbi tot timpul cu soțul tău. Nu poți vorbi cu prietenii pentru că sunt lucruri confidențiale despre companie. Nu poți vorbi cu consiliul pentru că sunt șefii tăi. Nu poți vorbi cu angajații pentru că lucrează pentru tine. Și astfel te simți destul de singuratic.”

În loc să-și descarce frustrările, Nooyi a privit în interior. Ea era singura persoană în care putea avea încredere, chiar dacă asta însemna să accepte izolarea.

„Vorbeam cu mine însămi. Mă priveam în oglindă. Vorbeam cu mine. Mă mâniam pe mine. Plângeam puțin, apoi îmi puneam ruj și ieșeam”, a povestit ea. „Asta era soluția mea pentru că toți oamenii au nevoie de o ieșire și trebuie să fii foarte atent cui te confesezi, pentru că nu vrei să folosească asta împotriva ta vreodată.”

Carol Tomé, CEO UPS: izolarea neașteptată

Înainte de a prelua funcția de CEO la UPS, Carol Tomé fusese avertizată că acest rol vine la pachet cu singurătatea. Inițial, nu a conștientizat avertismentul, dar realitatea s-a schimbat odată ce a preluat conducerea companiei de 75 de miliarde de dolari.

Ads

„Îmi spuneam: ‘Cât de singuratic poate fi cu adevărat? Nu poate fi așa de rău.’ Ce am învățat ulterior este că este extrem de singuratic”, a spus Tomé pentru Fortune. „Când faci parte dintr-o echipă executivă, toți sunt împreună… Acum, echipa mea executivă așteaptă să plec eu de la o ședință ca să poată discuta între ei. Este realitatea și trebuie să te obișnuiești. Dar este super singuratic.”

Tim Cook, Apple: izolarea de la biroul de colț

CEO-ul Apple, Tim Cook, nu este imun la singurătatea care vine odată cu funcția de lider. După peste 14 ani în funcție, Cook a recunoscut că a făcut greșeli majore care ar fi putut afecta mii de angajați dacă nu ar fi fost corectate. El recomandă liderilor să iasă din propriile gânduri și să se înconjoare de oameni inteligenți care să le scoată în evidență ce au mai bun.

„Este oarecum un job singuratic”, a spus Cook pentru The Washington Post în 2016. „Acele vorbe că poziția de CEO este singuratică sunt corecte în multe privințe. Nu caut compasiune.”

Ads

Seth Berkowitz, Insomnia Cookies: sfatul pentru antreprenori

Antreprenoriatul poate fi o experiență profund satisfăcătoare și recompensatoare: o șansă de a înlocui un job de 9–17 cu o avere de milioane, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. Seth Berkowitz iubește să fie CEO, dar avertizează tinerii antreprenori despre greutățile carierei. Ca și Cook, el recomandă ca liderii să combată singurătatea prin conexiuni autentice și semnificative, scrie fortune.com.

„Poate fi singuratic; este o viață solitară. În momentele dificile, este foarte solitar — găsirea camaraderiei, a mentoratului, a unui sentiment de comunitate este extrem de importantă”, a declarat Berkowitz recent pentru Fortune. „Pentru că sunt atât de implicat în muncă, uneori e greu să găsesc oameni cu care să împărtășesc idei și să îi las să se apropie.”

Ads