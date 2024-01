Secretul succesului italianului Sinner în fața lui Novak Djokovic. Ce i-a făcut liderului ATP

Surpriză de proporții la Australian Open, acolo unde favoritul numărul 1, sârbul Novak Djokovic a fost eliminat din competiție.

El a pierdut în fața italianului Jannik Sinner (22 ani, locul 4 ATP), care s-a impus cu 6-1, 6-2, 7-6, 6-3 și va juca marea finală.

Djokovic era deținătorul trofeului și câștigător a zece turnee de AO și a 24 de turnee de Grand Slam.

La finalul confruntării, Sinner a fost întrebat ce anume are special jocul său în astfel de meciuri, motiv pentru care reușește să îl învingă pe Djokovic, iar răspunsul său a fost de-a dreptul savuros: "Nu știu, întrebați-l pe el! Jucăm destul de similar, vreau să returnez cât mai multe mingi în teren, am încercat să îl țin sub presiune constant, să îl plimb pe teren".

A fost foarte dificil. Am început foarte bine, am simțit că el nu se simte prea bine pe teren, am încercat să-l țin sub presiune, am avut mingea de meci ratată și am încercat să mă resetez repede ca să fiu bine pentru setul următor. Atmosfera a fost extraordinară, o plăcere să joc în fața voastră.

Abia așteptam această confruntare, totdeauna e o plăcere să ai în fața tu un jucător de la care să înveți. Am pierdut anul trecut în semifinalele de la Wimbledon. Este parte din proces, mă bucur să învăț și să împărtășesc asta cu voi și cu echipa mea. Am învățat multe de la el. Djokovic mi-a spus să mișc mai bine mingea în teren, să fiu mai imprevizibil, serviciul l-am îmbunățătit foarte mult în ultimul timp", a declarat acesta la Eurosport.