Omul lui Darren Cahill și-a fixat obiectivele pentru anul 2024

Tenismanul italian Jannik Sinner (22 ani), care nu a pierdut decât un singur meci de la debutul sezonului, o semifinală la Indian Wells în faţa lui Carlos Alcaraz, din cele 23 de partide disputate, a afirmat înaintea debutului său la turneul de la Monte Carlo că obiectivul său este în acest an "Roland Garros şi Jocurile Olimpice", relatează AFP.

"Seria de turnee pe suprafaţă dură mi-a reuşit, acum să vedem cum va fi pe zgură. Anul trecut, am jucat bine la Monte Carlo (înfrângere în semifinale), dar nu prea bine apoi, deci vom vedea. Va fi dificil, pentru că este o suprafaţă pe care am probleme în general. Mă simt mai bine pe suprafaţă dură, dar asta nu înseamnă că nu sunt bun pe zgură. Dar obiectivul pentru acest sezon este să fiu pregătit pentru Roland Garros şi, sper, pentru Jocurile Olimpice. Este obiectivul oricărui jucător de a fi în formă. Această săptămână la Monte Carlo va fi ca o săptămână de antrenament", a precizat Sinner, care a câştigat în acest an Openul Australiei, turneul de la Rotterdam şi Mastersul 1.000 de la Miami.

"Jocurile Olimpice sunt o dată la patru ani. Nu ştim niciodată ce se poate întâmpla de la o ediţie la alta a Jocurilor. Face parte din principalele obiective. Va fi prima mea experienţă la Jocurile Olimpice şi sper să mă întâlnesc cu mulţi sportivi, ar fi super. Am ratat ultimele Jocuri pentru că nu m-am simţit bine, dar acum am o mare dorinţă", a adăugat el.

"Am lucrat mult la mental şi este singurul lucru pe care îl poţi controla de la un capăt la altul al meciului. Încerc să-mi controlez starea de spirit pentru a mă ajuta pe teren. Este presiune, dar este o presiune bună. Sunt mulţumit că pot resimţi presiunea, dar în acelaşi timp să am o viaţă normală. Când ies de pe teren şi mă întorc acasă, eu sunt o persoană normală", a conchis Sinner.