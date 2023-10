Ce antrenor a pierdut Simona! Victorie mare pentru elevul lui Darren Cahill în finala de la Viena

Tenismanul italian Jannik Sinner a câştigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, după ce l-a învins în finală pe Daniil Medvedev.

Jannik Sinner (22 de ani, numărul 4 ATP) a reuşit să îl învingă pe rusul Daniil Medvedev (27 de ani, numărul 3 ATP) după un meci care a durat trei ore şi cinci minute. Sinner s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (7), 4-6, 6-3 şi a ajuns la al patrulea titlu cucerit în anul 2023, după cele de la Montpellier, Beijing şi ATP Masters 1000 Canada.

Pentru Daniil Medvedev este a noua finală a anului şi a patra pierdută.

Sinner i-a mulțumit la final australianului Darren Cahill, cel care l-a ajutat să urce în topul tenisului masculin.

Jannik Sinner thanks his team after beating Daniil Medvedev in Vienna Final:

“I have to speak in English because I have an Australian coach 😂 The rest of my team watching at home & friends & everyone, it means a lot.” ❤️ pic.twitter.com/hq97n5EnRU