La Sintești, "minunea" a ținut doar o săptămână. Atât i-a oprit pe "poluatori" raidul ministrei Mediului. Iar se ard deșeuri, anunță ONG-ul "Iar miroase"

Satul Sintești din comuna ilfoveană Vidra revine în actualitate mai repede decât se aștepta multă lume, mai ales după descinderea ministrei Mediului Diana Buzoianu. Sinteștiul, recunoscut în zonă pentru arderile ilegale de deșeuri, care provoacă o uriașă poluare, s-a întors la vechile metehne după doar o săptămână.

Asociația Civică "Iar Miroase" a anunțat joi, 23 octombrie, pe Facebook, că arderile s-au reluat și prezintă chiar și fotografii.

Miercuri, 15 Octombrie, Diana Buzoianu a descins în satul ilfovean nu doar cu peste 100 de oameni ci și cu dronele Gărzii Naționale de Mediu, achiziționate prin PNRR.

"Noi suntem curiosi de ce e nevoie de drone în cazul arderilor? Coloanele de fum sunt vizibile cu ochiul liber", au scris pe rețeaua de socializare cei de la Asociația Civică Iar Miroase.

Aceștia sunt de părere că "monitorizarea prin camere de supraveghere fixe care transmit live 24/7 bate orice autonomie redusă de zbor a dronelor.

Evident, dronele sunt excelente când au în dotare acei senzori pentru poluanți, dar în cazul depozitului de gunoi de lângă...".

De asemenea, ONG-ul respectiv atacă autoritățile locale, care nu fac nimic pentru a-i opri pe "poluatori".

"Cât despre arderi, unde sunt autoritățile locale? Când se face o curățenie generală acolo? Când se vor face controale zilnice în zonele unde se adună deșeurile? Ministerul Afacerilor Interne când va descinde cu mai multe filtre pentru verificarea mașinilor care le transportă?", se întreabă oamenii care nu mai suportă ce se întâmplă la Sintești.

Asociația Civică Iar Miroase este un ONG, o mișcare civică, fondată de cetățeni din Berceni, Vidra, Jilava, Popești-Leordeni și București afectați de mirosul toxic din zonă.

Ministra Mediului Diana Buzoianu a descins miercuri, 15 octombrie, alături de sute de angajați ai Gărzii de Mediu, Jandarmeriei și Poliției, la Sintești, în cadrul unei acțiuni de combatere a arderilor ilegale de deșeuri. Buzoianu a anunțat că aceasta a fost prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR, iar imaginile preluate de acestea vor fi probe în dosar.

„Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele. La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a scris Buzoianu pe Facebook.

