O adolescentă de 16 ani s-a omorât din cauza unui băiat. Declarațiile sfâșietoare ale mamei: ”Pe el nu l-a interesat/ Nu mai vorbea cu noi”

O adolescentă de 16 ani din comuna Movileni, din apropiere de Iași, a murit vineri, 19 mai, după ce s-a spânzurat în urmă cu trei luni, încercând să își pună capăt zilelor, din cauza suferinței provocate de un băiat.

Ana Maria îl cunoscute pe bărbatul din Botoșani pe rețelele sociale. Dezamăgită că nu îi mai acordă atenție, fata s-a spânzurat în șura din spatele casei. A ajuns la spital în stare gravă, iar după trei luni, inima ei a cedat.

”"A fost îndrăgostită de acest băiat. Nu mai vorbea cu noi, era rece și indiferentă. Noi am încercat să îi explicăm că nu e bine cum procedează el, dar nu a înțeles. Într-un final am lăsat-o, dar voiam să mai vină și pe acasă. A fost la el un weekend și într-o sâmbătă seară a venit acasă. Am mâncat împreună și seara a ieșit din casă, până la toaleta din curte. Am văzut cum a înconjurat de două ori casa, dar m-am gândit că vorbește la telefon. Am văzut după că a dispărut și nu mai intra în casă, am ieșit să o caut. Am văzut ușa de la șură deschisă la ora 22:00, m-am dus acolo. Era atârnată. I-am tăiat ața cu ce am prins la îndemână și am sunat la ambulanță că încă mai avea spume. A stat 3 luni în spital. Nu vorbea, nu zicea nimic. Rodea buzele, atât. Pe el nu l-a interesat. Dimineață (ieri – n.r.) a murit", a povestit, cu ochii în lacrimi, mama Anei Maria, potrivit bzi.

Polițiștii au deschis o anchetă, urmând să cerceteze care au fost cauzele care au dus la producerea tragediei.

"La data de 19 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au fost sesizați de către medicul unei unități spitalicești cu privire la faptul că o tânără a decedat în respectiva unitate medicală unde era internată. A fost dispusă ordonanța de efectuare a necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă", au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.