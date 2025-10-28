Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"

Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul șase al apartamentului său. Incidentul a avut loc în orașul Sesto San Giovanni, din apropiere de Milano, Italia.

Se pare că bărbatul se afla în pragul evacuării din apartamentul în care locuia.

Letterio Buonomo era originar din Messina și a fost administrator de bloc. El s-a aruncat în gol chiar în momentul în care avocatul său și executorul judecătoresc au ajuns la ușa locuinței sale pentru a pune în aplicare ordinul de evacuare.

Mesaj de adio

Tragedia a avut loc pe 8 octombrie, în jurul orei 9:00 dimineața.

Conform autorităților, pensionarul avea datorii acumulate la chirie și ceruse recent informații despre posibilitatea obținerii unei locuințe sociale. Chiar dacă primăria i-a dat mai multe detalii despre programul de locuințe tranzitorii (SAT), bărbatul nu a mai revenit cu cerere completă.

Pensionarul a lăsat și un bilet de adio cu mesajul: „Nu mai pot suporta".

Edilul din Sesto San Giovanni, Roberto De Stefano a transmis un mesaj de condoleanțe și a spus că bărbatul „nu era în evidența serviciilor sociale ale primăriei și nu era eligibil pentru ajutorul acordat persoanelor evacuate din cauza unui venit prea mare”.

„O tragedie care ne obligă la reflecție”

Totuși, primarul a recunoscut că pensionarul se confrunta cu „fragilități personale, inclusiv o dependență de jocuri de noroc”.

„Este o tragedie care ne obligă la reflecție. Trebuie să respectăm suferința celor vulnerabili și să evităm speculațiile. Solidaritatea nu trebuie să dispară", a adăugat primarul, potrivit Corriere.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele care au condus la această tragedie.

