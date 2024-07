Dezvăluirea sfâșietoare a unui bărbat după ce și-a pierdut soția care s-a sinucis. "Cel mai mare semn" pe care nu l-a observat

Un bărbat care și-a pierdut atât soția, cât și tatăl după ce aceștia s-au sinucis a împărtășit, într-o dezvăluire sfâșietoare, "cel mai mare semn" pe care nu l-a observat și care i-a indicat că femeia era pe punctul de a-și lua viața.

Povestea sa pune în lumină semnele de avertizare adesea neobservate la cei dragi, în speranța de a preveni ca alții să se confrunte cu tragedii similare.

Potrivit Mental Health America, depresia este una dintre cele mai frecvente boli mintale care afectează anual aproximativ 21 de milioane de adulți americani. Ea înlătură plăcerea vieții de zi cu zi, agravează alte afecțiuni medicale și, în cele mai grave circumstanțe, duce la sinucidere.

Eric Zink, în vârstă de 43 de ani, a declarat pentru Newsweek: "Îmi place să împărtășesc povestea mea pentru ca oamenii să știe că nu sunt singuri și că există o lumină la capătul tunelului adânc și întunecat".

Zink a vorbit despre ultima săptămână din viața lui Brandy și a strâns 1,5 milioane de vizualizări pe TikTok.

Pentru prima dată după mult timp, ea a fost brusc fericită și a avut o "perspectivă pozitivă asupra vieții", chiar dacă nimic nu se schimbase. El afirmă că ea nu a mers la terapie, nu s-a oprit din băut și nu și-a schimbat medicația.

"Nu este vorba că se vindecă depresia, ci că au cedat în fața ei"

"Totul era bine și am crezut în asta", a spus el și a explicat că a avut impresia că ea a fost în mod miraculos capabilă să scape de depresie peste noapte. Din păcate, acest lucru nu putea fi mai departe de adevăr, iar după ce a reflectat la terapia de traumă, Zink, care locuiește în Boise, Idaho, și-a dat seama că era "cu adevărat sinucigașă" și că renunțase.

"Este cel mai înfricoșător lucru când te uiți înapoi și îți dai seama că acela a fost literalmente punctul în care cineva a renunțat". El a continuat să spună că fericirea provine din faptul că știe că se va termina în curând și că durerea va lua sfârșit.

"Nu este vorba că vindecă depresia, ci că au cedat în fața ei", a spus el.

"Revenea imediat la vechile obiceiuri"

La 27 august 2015, Brandy a încetat din viață la vârsta de 34 de ani. Zink a declarat pentru Newsweek: "Ea a luptat cu trauma copilăriei de agresiune sexuală și abuz în cea mai mare parte a vieții ei. Era alcoolică și se lupta cu dependența. Am încercat terapia de câteva ori, dar revenea imediat la vechile obiceiuri."

Studiul național din 2022 privind consumul de droguri și sănătatea a constatat că 57% dintre persoanele cu vârsta de peste 18 ani care aveau o tulburare legată de consumul de droguri aveau și o boală mintală, definită ca o tulburare mintală, comportamentală sau emoțională diagnosticabilă, alta decât o tulburare de dezvoltare sau de consum de substanțe. Douăzeci și doi la sută dintre adulții cu o tulburare legată de consumul de droguri aveau o boală mintală gravă.

Depresia clinică, cunoscută și sub numele de tulburare depresivă majoră, este o tulburare semnificativă a dispoziției care duce la simptome severe care afectează activitățile zilnice, gândurile și emoțiile unei persoane. Site-ul American Addiction Centers afirmă că depresia se manifestă diferit la fiecare individ. Aceasta poate provoca modificări ale dispoziției sau ale comportamentului și, în unele cazuri, poate duce la creșterea consumului de droguri sau alcool. Deși nu toate persoanele care suferă de depresie fac abuz de substanțe, apariția concomitentă a consumului de substanțe și a tulburărilor de sănătate mintală este relativ frecventă.

"Poate simți un sentiment de ușurare după ce a decis să își pună capăt zilelor"

Newsweek a discutat despre videoclipul sfâșietor cu Dr. Sona Kaur, psiholog clinician, care deține Serenity Psychology în Londra, Marea Britanie. Kaur are experiență de lucru cu diverse probleme de sănătate mintală, inclusiv depresie, anxietate și tulburare de stres posttraumatic (PTSD).

Ea a declarat: "Nu este neobișnuit ca persoanele să pară fericite sau optimiste cu puțin timp înainte de a-și lua viața. Acest fenomen poate apărea din mai multe motive. În primul rând, individul poate simți un sentiment de ușurare după ce a decis să își pună capăt zilelor, crezând că își va termina suferința, ceea ce îl poate face să pară temporar împăcat.

În al doilea rând, persoanele care se gândesc la sinucidere devin adesea adepte în a-și ascunde adevăratele sentimente, părând fericite pentru a-i împiedica pe ceilalți să le suspecteze planurile sau pentru a evita să atragă atenția. În cele din urmă, este posibil să dorească să lase impresii finale pozitive asupra celor dragi sau să-și ia rămas bun în mod subtil, fără a stârni alarma."

Deși clipul a fost distribuit în luna aprilie a acestui an, Zink a declarat pentru Newsweek că nu s-a întâmplat recent.

El a spus: "Sinuciderea ei a avut o mulțime de asemănări cu cea a tatălui meu. El și-a luat viața în august 2017".

Acum, un creator de conținut și mentor, Zink își folosește platforma pentru a susține sănătatea mintală. Până acum, videoclipul are peste 48.000 de aprecieri și multe comentarii din partea oamenilor care își împărtășesc propriile experiențe.

"Acest lucru este atât de adevărat atunci când am [încercat] să mă sinucid acum peste 20 de ani, așa eram eu. Eram super fericită, super veselă. Am fost viața fiecărei petreceri. Eram super motivată. Am trecut de la depresie la extrem de fericită și așa părea lumea exterioară. Este foarte important ca oamenii să arate că "au luat decizia". Nu suficient de mulți oameni știu la ce să fie atenți. De multe ori este confundată cu fericirea.", a spus un utilizator.

"Mulți dintre noi, cei care se confruntă cu depresia extremă, afișează o față fericită în care aproape toată lumea nu ar ști niciodată cu ce se confruntă. Încercăm să fim fericiți, dar există o voce puternică în interior care nu este. Nu împărtășim pentru că nu vrem să părem slabi sau bolnavi... așa că zâmbim", a spus un al doilea comentator.

"Nu știi niciodată prin ce trec oamenii.", a fost de părere o altă persoană.

