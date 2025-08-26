O fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Mama adolescentei a fost cea care a alertat autoritățile

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă FOTO Pixabay

O fată în vârstă de 13 ani a fost găsită de către mama ei, marți dimineață, spânzurată în locuința lor din municipiul Sibiu. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face altceva decât să constate decesul copilei.

Marți dimineață, prin apel 112, o femeie a sesizat IPJ Sibiu că pe strada Oştirii, din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani spânzurată în locuință.

La fața locului, s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, care au stabilit că aspectele sesizate se confirmă, însă, din păcate, medicul SMURD a constatat că fata nu prezenta semne vitale, fiind nevoit să declare decesul acesteia.

În cauză, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

