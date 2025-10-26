Sinucidere în fața pompierilor din Râmnicu Vâlcea. Salteaua de salvare nu a fost gata la timp VIDEO

Bărbat care se aruncă de la etaj FOTO Captură de ecran Observator/TikTok

O intervenție dramatică a pompierilor din Râmnicu Vâlcea s-a transformat duminică, 26 octombrie, într-o tragedie de neimaginat. Un bărbat de 52 de ani, care amenința că își va pune capăt zilelor, s-a aruncat în gol de la etajul patru al unui bloc, chiar în momentul în care echipele de intervenție încercau să pregătească perna gonflabilă de protecție.

Scenele, surprinse în direct de martori, arată cum pompierii încearcă să îl convingă pe bărbat să renunțe la gestul extrem. Vizibil tulburat, acesta stătea pe pervazul balconului, cu picioarele atârnând în afară, în timp ce salvatorii strigau unii către alții încercând să se coordoneze.

„La etajul doi, mă duc la etajul doi să îl ţin de picioare. Vino şi ţine! Vino şi ţine am zis! Ţine de acolo, acolo nu e suficient!”, se aud vocile pompierilor în filmare.

În acel timp, bărbatul pare că încearcă să se răzgândească. Se întoarce spre balcon, dar nu mai are forță. Într-o ultimă încercare de a se agăța de balustradă, alunecă și cade de la 12 metri direct în perna gonflabilă, care nu fusese complet umflată. Impactul a fost devastator.

„În urma impactului şi după ce a fost evaluată medical, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se în stop cardio-respirator. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, s-a declarat decesul victimei”, a declarat locotenent Ileana Droașcă, purtător de cuvânt al ISU Vâlcea.

Vecinii, martori la întreaga scenă, au izbucnit în reproșuri la adresa pompierilor, acuzându-i că nu au acționat suficient de rapid pentru a salva viața bărbatului.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat că, în astfel de intervenții, timpul este esențial. „Sub un minut este timpul de umflare, dar bineînţeles trebuie poziţionată, desfăcută, tot. Dar în momentul în care începe umflarea ei, poate fi umflată în sub un minut”, a precizat acesta, potrivit observatornews.ro

Imaginile arată că între momentul în care a început filmarea și clipa în care bărbatul s-a aruncat în gol au trecut doar 35 de secunde. ISU Vâlcea nu a comunicat deocamdată cât timp a avut echipajul la dispoziție pentru a amplasa și a umfla salteaua.

Se pare că bărbatul se rănise anterior în apartament și lăsase un bilet de adio iubitei sale, în care menționa problemele financiare și un credit bancar care îl împovăra.

