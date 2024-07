Povestea cumplită a adolescentului de 16 care s-a aruncat în fața trenului la Gura Humorului. „Dacă Protecția Copilului își făcea treaba acest copil nu era mort!”

Adolescentul în vârstă de 16 ani care s-a sinucis în seara zilei de 17 iulie, aruncându-se după în fața trenului, la Gura Humorului, ar fi fost maltratat de tatăl său, dezvăluie o persoană din localitatea sa natală, Florești, județul Cluj, care a asistat la mai multe scene din familia minorului și care a vorbit cu publicația Monitorul de Suceava.

„Acest copil a fost maltratat de mic de tatăl său. A fugit de mai multe ori de acasă. Eu lucrez în Florești și l-am văzut o vreme că dormea în parcul poligon, într-o mașină abandonată. O dată a venit acasă pe la ora 22.00 și când a sunat la interfon tatăl său i-a spus că nu îl mai lasă în casă pentru că este târziu. Era bătut foarte des”, a declarat sursa.

Aceasta povestește că băiatul nu ar fi fost la prima tentativă de suicid, în urmă cu an tăindu-și venele.

„Atunci am fost la Protecția Copilului Cluj și am făcut sesizare, dar cineva i-a anunțat din interior că vor veni. Când a venit poliția ei nu mai erau acasă. Și m-a sunat doamna de la Protecția Copilului să mă întrebe unde este familia? Și așa a rămas, nu a mai venit nimeni să vadă. În aprilie anul trecut, copilul căuta chirie în Sighetul Marmației pentru că ar fi avut acolo un prieten. La scurt timp s-a dus în Gura Humorului și și-a găsit acolo chirie. Menționez că familia mai are două fetițe. Dacă Protecția copilului își făcea treaba acest copil nu era mort! Si acum să așteptăm ca si fetele să aibă aceeași soartă?Și acum deseori se aud plânsetele fetelor”, a povestit bărbatul care a fost martor la unele din momentele trăite de adolescentul care s-a sinucis.

Banii de chirie erau plătiți de bunicul din Suceava.

Plus acea plângere depusă în luna iulie 2023 la Protecția Copilului Cluj, care nu s-a finalizat cu o anchetă serioasă, ar fi putut evita această tragedie.

Minorul a lăsat mai multe însemnări într-un carnețel prin care își anunța intenția de a se sinucide pe motiv că se simte singur. El trebuia să urmeze un tratament pentru depresie, dar se pare că de ceva vreme nu și-a mai luat medicamentele, astfel încât starea sa de sănătate s-a deteriorat până a ajuns în punctul de a lua decizia radicală.

Mecanicul locomotivei trenului inter regio 1654, care circula de la Vatra Dornei spre București, le-a declarat polițiștilor de la Transporturi Feroviare că băiatul a sărit pur și simplu în fața de după un stâlp unde era și vegetație și a fost luat în plin.

