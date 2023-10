Sinuciderea înfiorătoare pusă la punct de doi frați vitregi care se drogau și trăiau în cuplu. ”Mă bucur chiar că se întâmplă asta” VIDEO

O fată de 17 ani și un băiat de 18 ani au sărit de la etajul 24 al unui bloc din Kiev, pe 2 octombrie. Ei și-au înregistrat video sinuciderea și au planificat-o din timp, venind în capitala Ucrainei unde au închiriat un apartament.

Vika și Vova erau frați vitregi și au fost crescuți într-o familie cu 10 copii din orașul Berezan, regiunea Kiev.

"Locuiau într-o casă mare, unde fiecare dintre copii avea camera lui. Vova era atât de ciudat uneori, de curând se îmbrăca cu haine întunecate, largi. Și în urmă cu un an sau doi a început să folosească unele substanțe”, spune unul dintre localnici.

Băiatul a absolvit școala locală. Cunoștințele vorbesc bine despre Vika, fata era în clasa a XI-a, a fost mereu pozitivă și avea scopul de a intra la universitate după terminarea școlii, chiar a început să economisească bani pentru educația ei.

În urmă cu aproximativ jumătate de an, cunoscuții au început să observe că Vika s-a schimbat. Ea a început să apară mai des împreună cu Vova și să se îmbrace la fel ca el - în haine largi, mai ales negre. Pozitivitatea ei a dispărut.

Mulți erau siguri că cei doi frați aveau o relație de dragoste și se drogau.

Una dintre surorile vitrege ale victimelor a comentat moartea lor pe Instagram și a scris că „nu erau morali”.

„Să nu mai vorbim deocamdată, o să explic totul mai târziu”, i-a scris ea unui comentator.

Fata a mai scris că acum familia ei trece prin această tragedie și nu vor să vorbească cu nimeni despre acest subiect.

Pentru a-și pune capăt zilelor, adolescenții au venit la Kiev, unde au închiriat un apartament într-o clădire înaltă. Ei și-au înregistrat toate acțiunile.

Vika și Vova s-au plimbat în Khreșchatik, au fost în Piața Postova, au spus că au făcut sex și au filmat toate acestea, astfel încât, după cum a spus Vika, „a rămas ceva bun”.

"Noi doi... îmbrățișăm, adulmecăm, petrecem timp împreună. Mă bucur chiar că se întâmplă asta, că sunt cu Vova, și nu cu altcineva”, comentează fata în videoclip.

Adolescenții nu au ascuns nici faptul că au folosit substanțe ilegale.

Apoi Vika și Vova au urcat la etajul 24, au instalat camera și au sărit.

