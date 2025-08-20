Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care a murit pe autostradă, alături de iubitul ei: "Se iubeau foarte mult și le era frică"

Miercuri, 20 August 2025, ora 21:42
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care a murit pe autostradă, alături de iubitul ei: "Se iubeau foarte mult și le era frică"
Părinții Georgianei, fata de 14 ani care a murit alături de iubitul ei - Foto captură video Antena 3 CNN

Părinții Georgianei, fata care a murit, alături de iubitul ei, în accidentul de pe autostrada A1, au făcut dezvăluiri emoționante despre relația dintre cei doi tineri.

Băiatul avea 19 ani, însă fata avea doar 14 ani, ceea ce ar fi dus la deschiderea unei anchete penale, împotriva băiatului, sub acuzația de sex cu minori. Pe de altă parte, situația fetei - care deja se mutase în casa băiatului - intrase și în atenția DGASPC. Tinerii s-ar fi temut că vor fi despărțiți.

"Se iubeau foarte mult și le era frică, pentru că au spus că ei nu pot trăi unul fără celălalt", a declarat mama Georgianei pentru postul Antena 3.

"Ei erau împreună din aprilie, vorbeau demult pe Instagram", a mai recunoscut mama Georgianei.

Întrebată dacă a făcut o plângere penală legată de faptul că fiica ei a plecat de acasă, femeia a răspuns: "Da, noi, în luna aprilie, când ea a fugit de acasă, noi am sunat și i-am spus: «Georgiana, trimite-ne locația să venim după tine». Băiatul n-a știut să ne dea locația și ne-a dat o locație greșită".

"În urma acestei sesizări, am fost nevoiți să facem monitorizare ca autoritate tutelară. Am mers săptămânal la acesta, am discutat cu părinții și cu fata. Le-am pus în vedere că relația trebuie să se încheie", a declarat Daniel Badea, primarul comunei Crevedia Mare (județul Giurgiu). Drept urmare, angajați ai DGASPC ar fi venit, aproape zilnic, în casa părinților băiatului, ca s-o vadă pe Georgiana. Surse neoficiale susțin că inițial ambele familii ar fi fost de acord cu relația dintre cei doi tineri, însă pe parcurs au apărut neînțelegeri.

Tatăl Georgianei a relatat, cu durere în glas, ultima întâlnire pe care a avut-o cu fiica lui. "M-a luat în brațe și m-a pupat, mi-a zis: «Tati, să ai grijă de tine. Te iubesc». Ăsta a fost ultimul cuvânt al ei pe care mi l-a zis", povestește tatăl fetei.

