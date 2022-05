O femeie de 32 de ani s-a aruncat marți, 3 mai, de pe terasa unui bloc cu 10 etaje din Timișoara. Toți trei au murit. Cu o seară înainte, o avocată, fiica unui fost procuror din Craiova, s-a sinucis în timp ce era într-o vizită la nişte prieteni. Și tot atunci, doi soți au fost găsiți spânzurați în locuință, într-o comună din Timiș.

Sunt numai câteva dintre cazurile care au șocat opinia publică în ultimele zile. Iar cel mai dur mod de a-și lua viața a fost cel al femeii care și-a luat viața luându-le și pe cele ale copiilor ei.

Specialiștii spun că primăvara, toamna și în preajma sărbătorilor crește numărul sinuciderilor.

România se află pe locul 59 în lume în ceea ce privește rata sinuciderilor, conform rapoartelor centralizate pe platforma worldpopulationreview.

Psiholog criminalist, despre cazul sinuciderii de la Timișoara: ”Așa ceva nu am auzit de când sunt eu în domeniul acesta”

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a comentat într-un interviu pentru Ziare.com situația femeii de la Timișoara care a sărit de pe terasa unui bloc cu cei doi copii ai săi.

”Este o grozăvie. Așa ceva nu am auzit de când sunt eu în domeniul acesta al psihologiei. Am avut în cariera mea multe cazuri de sinucideri, iar noi eram obligați să cercetăm dacă se confirmau acele sinucideri, dacă nu cumva era vorba despre o crimă.

Sunt oameni care au multe probleme în viața de zi cu zi și la un moment dat cedează.

Oamenii aceștia cu probleme psihice ar trebui să fie monitorizați de către medicul de familie. El trebuia să aibă în evidență femeia respectivă. Trebuie să vadă când ceva este neregulă, să dea alarma. Dacă o mamă cu doi copii mici nu vine măcar o dată pe lună la un control, dacă nu ia legătura cu medicul, înseamnă că ceva se întâmplă.

Nu trebuie lăsați așa. Oamenii aceștia nu spun că au probleme. Se închid în ei, uneori nici bună-ziua nu mai dau”, a explicat psihologul Liviu Chesnoiu.

Criminalistul spune că mulți oameni sunt afectați de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

”A fost pandemia, a început războiul din Ucraina, este criză, prețurile cresc, ratele la bănci cresc, banii sunt tot mai puțini oamenii foarte sensibili nu mai suportă existența aceasta, a mai spus criminalistul.

Rata de sinucidere pentru fiecare țară în parte sursa: worldpopulationreview.com

O persoană se sinucide la fiecare 40 de secunde

În fiecare an, aproape 800 000 de oameni se sinucid, conform rapoartelor Organizației Mondiale a Sănătății. Iar pentru fiecare astfel de persoană sunt încă 20 care încearcă să se sinucidă.

Statisticile arată că o persoană se sinucide la fiecare 40 de secunde. Numai în Regiunea Europeană a OMS, 128 000 de oameni își iau viața în fiecare an.

Sinuciderea este o problemă gravă de sănătate publică. Fiecare sinucidere este o tragedie care afectează familiile și comunitățile și are efecte de lungă durată asupra oamenilor lăsați în urmă. Sinuciderea se întinde pe granițele socioeconomice, rasă, sex și vârstă și are loc pe toată durata vieții, descrie OMS în raport.

Cu toate acestea, sinuciderile pot fi prevenite prin intervenție timpurie, sprijin social și intervenție oportună, bazată pe analize și adesea cu costuri reduse, în cadrul unor programe naționale.

Deși majoritatea țărilor din Regiunea Europeană au declarat sinuciderea ca fiind o problemă semnificativă de sănătate publică într-un sondaj realizat în 2013 de OMS și Asociația Internațională pentru Prevenirea Sinuciderii, se știe în prezent că mai puțin de 20 de țări din regiune au o strategie națională de prevenire a sinuciderii.

Sinuciderea este o problemă comună a țărilor bogate și sărace deopotrivă

Aceasta înseamnă că sinuciderea este o problemă de sănătate publică în țările cu toate nivelurile de venit, mai arată OMS.

Cercetările au relevat însă următoarele fapte:

De aproape 3 ori mai mulți bărbați decât femei se sinucid în țările cu venituri mari, spre deosebire de țările cu venituri mici și medii, unde rata este aproximativ egală.

Sinuciderea este principala cauză de deces în rândul adolescenților (10-19 ani) în țările cu venituri mici și medii și a doua cauză în țările cu venituri mari din Regiunea Europeană.

Jumătate din toate problemele de sănătate mintală la vârsta adultă apar în timpul sau înainte de adolescență.

Depresia și tulburările de anxietate se numără printre primele 5 cauze ale poverii generale ale bolii (măsurată în termeni de ani de viață ajustați în funcție de dizabilitate).

Țările cu cele mai mari rate de sinucidere

Potrivit datelor statistice centralizate pe platforma worldpopulationreview, Rusia și Coreea de Sud se află printre cele 10 țări cu cea mai mare rată de sinucidere.

În 2019, cele zece țări cu cele mai mari rate de sinucidere (număr de sinucideri la 100k) au fost:

Lesotho - 72,4

Guyana - 40,3

Eswatini - 29.4

Coreea de Sud - 28.6

Kiribati - 28.3

Statele Federate ale Microneziei - 28.2

Lituania - 26.1

Surinam - 25.4

Rusia - 25.1

Africa de Sud - 23,5

Singura națiune din vestul Europei cu o rată de sinucidere excepțional de mare este Belgia, care se află pe locul unsprezece, cu 18,3 sinucideri la 100.000 de locuitori. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că Belgia are unele dintre cele mai liberale legi din lume privind sinuciderea asistată de un medic, cunoscută și sub numele de eutanasie, care este probabil să fie un factor în statisticile sale.

Țările cu cele mai scăzute rate de sinucidere

Poate surprinzător, multe dintre națiunile zguduite de războaie sau alte turbulențe au rate de sinucidere relativ scăzute. Afganistanul are 4,1 sinucideri la 100.000 de locuitori, Irakul are 3,6, iar Siria are doar 2,0. Nu este clar dacă statisticile privind sinuciderile pentru aceste țări reflectă sinuciderile comise din cauza problemelor de sănătate mintală și a bolilor terminale (care sunt motivele principale ale sinuciderii în cea mai mare parte a lumii) sau includ sinuciderile comise ca parte a conflictelor în curs în aceste țări.

Cele mai scăzute rate de sinucidere din lume sunt în următoarele țări:

Antigua și Barbuda - 0,4

Barbados - 0,6

Grenada - 0,7

Saint Vincent și Grenadine - 1.0

Sao Tome și Principe - 1.5

Iordania - 1.6

Siria - 2.0

Venezuela - 2.1

Honduras - 2.1

Filipine - 2.2

Ce rată de sinucideri are România

Țara noastră se află pe locul 59 în lume, cu o rată de 9,79 de cazuri la o sută de mii de locuitori, la egalitate cu Bulgaria și Namibia. Bărbații au o pondere mai mare în rândul persoanelor care se sinucid în România, rata de sinucidere fiind de 16.5 la 100.000 de locuitori, iar cel al femeilor de 3.3 la suta de mii de locuitori.

Populația actuală a României este de 19.050.517, potrivit informațiilor obținute pe baza proiecțiilor celor mai recente date ale Națiunilor Unite. ONU estimează populația de la 1 iulie 2022 la 19.031.335 de persoane.

Câte tipuri de sinucigași există

Sinuciderea pare fi asociată, în general, cu depresia, mai ales când cel afectat are un plus de energie și se confruntă cu anxietatea și cu furia. Însă, nu doar depresia este o cauză. Bolile psihice, printre care schizofrenia, oferă un mare număr de sinucigași, iar modul de realizare este unul brutal.

Cei mai mulți dintre ei nu par să aibă o motivație clară. În cazul dependenților de droguri, putem vorbi despre o sinucidere lentă. Sinuciderea "bruscă" poate să apară în momentele de sevraj.

Psihologul Andrei Stanca, explicat într-un interviu acordat mai demult Ziare.com că există mai multe tipuri de sinucigași.

”Există suicid patologic (cel mai frecvent) și cel non-patologic, în care sinuciderea este o opțiune aleasă cu luciditate, având o motivație rațională și, de multe ori, o bază care ține de filosofia de viață a sinucigașului (Japonia, harakiri). E. Schneideman a clasificat sinuciderile în funcție de documentele lăsate de sinucigași.

Sinuciderea poate fi egoistă (suferințele sunt filosofice sau religioase), diadice (țin de neîmplinirile legate de o altă persoană) sau ageneratoare (au pierdut sensul vieții și s-au izolat).

Ce ar trebui să facă cei care au astfel de porniri?

Cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă o astfel de persoană este să înțeleagă că sinuciderea nu este o opțiune și să ceară ajutorul unui specialist. Un psihoterapeut i-ar putea ajuta să redescopere sensul vieții în cel mai scurt timp. Acolo vor găsi înțelegere, discreție, acceptare și nimeni nu îi vă judeca pentru problemele pe care le au.

Dacă nu își permit să meargă la terapie, ar putea cere ajutorul celor apropiați. Problemele împărtășite altora par, de multe ori, să se risipească, iar încărcătura psihologică se diminuează. O schimbare radicală în viață lor ar putea fi de ajutor. Există persoane care au început viața de la zero într-un alt oraș, și-au schimbat locul de muncă sau au reușit să iasă dintr-o relație în care s-au chinuit ani de zile. Nimic nu poate fi mai rău decât ceva ce deja iți provoacă un rău teribil”, a explicat specialistul.

Sinuciderile sunt prevenibile. Pentru o reducere durabilă a sinuciderilor, toate țările trebuie să încorporeze strategii dovedite de prevenire a sinuciderii în programele naționale de sănătate și educație.

