Un șef UPU atrage atenția asupra sinuciderilor în rândul adolescenților. „Ceva se întâmplă, o mare problemă este reprezentată de social media”

Numărul persoanelor care ajung anual la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu după tentative de suicid este de aproximativ 100 - 120, însă ce îngrijorează medicii este numărul de adolescenți și tineri, mai ales că în acest an doi copii s-au sinucis și alți trei au intenționat să își curme viața, ajungând la spital, a declarat vineri, 10 octomrbie, Bogdan Csillag, medicul-șef al UPU din Spitalul Clinic Județean de Urgență.

'Cred că știm cu toții, cei din Sibiu, că ultimul an a fost marcat de câteva tragedii, rândul adolescenților. Noi în Urgență vedem foarte mulți pacienți, cam 70 de mii pe an, nu contează statistica, deci practic la doi ani vedem toată populația Sibiului, ca o statistică, ca niște cifre seci. (...) Avem undeva la 100-120 de persoane care se prezintă în Urgența de adulți, care au tentativa autolitică, tentativă de suicid, care se prezintă în UPU Sibiu, din fericire majoritatea au supraviețuit în ultimii ani. Avem și pacienți care vin cu depresii pe care îi trimitem la colegii de la Psihiatrie', a spus într-o conferință de presă, Bogdan Csillag, care este și medic SMURD.

Potrivit acestuia, personalul medical din UPU Sibiu, cea mai mare unitate de primiri urgențe din județ, a fost marcat de drama adolescenților care au dorit să se sinucidă, motiv pentru care consideră că împreună cu colegii lor de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din oraș, pot să facă copiii și părinții să conștientizeze pericolul.

'După unul dintre aceste evenimente tragice, care a survenit în rândul adolescenților și tinerilor din județul Sibiu, l-am sunat pe Cipi (Dr psihiatru Ciprian Băcilă - director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie n.r.) și i-am spus că ceva nu este în regulă. Dacă până atunci cei 100 de pacienți se pierdeau poate în 'masa' de 70.000 de pacienți și zburau cumva sub radar, nu prea îi percepeam, eram luați cu alte lucruri mai impresionante, aceste cazuri pe care le-au gestionat colegii noștri pur și simplu ne-au dezechilibrat în sensul că nu vreți să știți ce val de emoție a fost în grupul nostru de comunicare internă decesul acestor tineri și acestor adolescenți. L-am sunat pe Cipi și i-am zis că ceva se întâmplă, l-am perceput ca pe un strigăt, ca un semnal de alarmă al comunității, că ceva nu este în regulă în rândul tinerilor noștri. Deci majoritatea tentativelor de suicid le avem, noi, la UPU adulți, între 18 și 40, 45 de ani, dar avem și mulți adolescenți la care mergem în pre-spital și aici este un mare, mare problemă, cel puțin eu, ca și om, ca și părinte, percep', a mai spus Bogdan Csillag.

Șeful UPU Sibiu, la fel ca și prefectul județului, Mircea Crețu, atrag atenția că accesul copiilor la social media poate să fie dăunător.

'Și cum spunea și domnul prefect, cred că o mare parte din această problemă este reprezentată de social media. (...) Copiii noștri au acces aceste informații care, marea majoritate a acestor informației din păcate, sunt false', a adăugat Bogdan Csillag.

Acesta a participat alături de medici psihiatri și reprezentanți ai administrației locale, vineri, la o conferință dintr-o campanie numită 'O comunitate pentru sănătatea mintală', organizată de Consiliul Județean Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie 'Dr. Gheorghe Preda' Sibiu și partenerii instituționali, pentru a marca Ziua Mondială a Sănătății Mintale (10 octombrie), dedicată anul acesta tinerilor și prevenției tulburărilor psihice.

În cadrul evenimentului, 200 de elevi și liceeni au participat la lecții despre sănătatea mintală și educația digitală, susținute de psihiatri și psihologi din Sibiu și Cluj. Seara, de la ora 19.00, pentru prima dată, 13 clădiri reprezentative din oraș vor fi iluminate în verde, culoarea sănătății mintale.

