Pompierii intervin pentru salvarea unei persoane urcate pe stâlpul telegondolei din Piatra-Neamț VIDEO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 08:16
388 citiri
Pompierii încearcă să-l convingă pe bărbat să coboare FOTO YouTube/mesagerulneamt.ro

Intervenție de urgență la Piatra-Neamț, unde pompierii acționează miercuri dimineață pentru a salva o persoană urcată pe un stâlp al telegondolei din oraș. Forțele ISU au mobilizat mai multe echipaje în zona Bulevardului Decebal, lângă centrul comercial Petrodava.

"În aceste momente, forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei de pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava", au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

La fața locului sunt mai multe echipaje.

#sinucigas, #piatra neamt, #pompieri, #telegondola , #pompieri
