Proiect de lege privind arhiva SIPA, pus in dezbatere publica de Ministerul Justitiei

Potrivit expunerii de motive postate pe site-ul Ministerului Justitiei, proiectul de lege are ca obiectiv instituirea unei noi reglementari care sa constituie temei legal pentru infiintarea a doua comisii una pentru inventarierea si predarea documentelor din arhiva fostei DGPA (denumita anterior SIPA - n.r.) si una pentru inventarierea si predarea documentelor din arhiva fostei DGP, care vor beneficia de o componenta, atributii si competente legale clar definite."Aceste comisii vor functiona pe o durata de un an de la intrarea in vigoare a legii si vor fi alcatuite din echipe mixte formate, in cazul Comisiei SIPA/DGPA din reprezentanti al Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, iar in cazul Comisiei DGP si din reprezentanti ai Arhivelor Nationale Romane", se arata in documentul citat.Proiectul de lege mai prevede ca activitatile desfasurate de cele doua comisii se vor desfasura cu respectarea legislatiei nationale si europene privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal."Demersul privitor la arhiva SIPA/DGPA este intemeiat pe necesitatea clarificarii custodiei si, respectiv, reglementarea accesului la aceasta, iar demersul referitor la arhiva DGP se justifica prin necesitatea de a contribui la cercetarea stiintifica si asigurarea memoriei colective cu privire la aspectele istorice (...) si a minimei reparatii istorice pentru victimele regimului comunist (...). Acest demers se justifica cu atat mai mult cu cat evenimentele din ultima perioada referitoare la procesele penale impotriva celor care au aplicat tratamente inumane si degradante persoanelor detinute in penitenciarele romanesti au aratat ca infaptuirea actului de justitie se confrunta cu reale dificultati privind accesul la informatiile din arhiva fostei DGP. Pe cale de consecinta, prezentul demers legislativ poate avea drept consecinta si imbunatatirea actului de justitie", se precizeaza in expunerea de motive.Referitor la SIPA/DGPA, in document se reaminteste ca, potrivit HG 127/2006, structura se desfiinta si o comisie speciala, constituita prin ordin al ministrului Justitiei, urma sa inventarieze si sa preia arhivele si documentele in lucru care urmau a fi ulterior predate, cu avizul conform al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, catre Arhivele Nationale si catre institutiile din sistemul de aparare, siguranta nationala si ordine publica. Prin HG 586/2006, termenul de 90 de zile prevazut initial a fost prorogat pana la data de 30 iunie 2006, iar la expirarea acestui nou termen nu a mai fost emis, in termen legal, un alt act normativ de prorogare."Intrucat arhiva fostei DGPA se afla sigilata si fara posibilitatea de fi inventariata si/sau consultata in lipsa unui temei legal distinct, a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 410/2017 (...), care prevedea infiintarea Comisiei pentru inventarierea si predarea documentelor din arhiva fostei DGPA (...), organism consultativ, fara personalitate juridica. (...) Comisia avea ca atributii inventarierea cu celeritate a documentelor din arhiva DGPA si predarea, potrivit specificului acestora, institutiilor competente cu gestionarea acestora, precum si formularea de propuneri structurii de securitate din cadrul Ministerului Justitiei privind clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform dispozitiilor legale", se mai explica in expunerea de motive.Comisia avea ca sarcina finalizarea activitatilor specifice in termen de cel mult trei ani de la intrarea in vigoare a acesteia, termen care s-a implinit la pe 9 iunie 2020. In conditiile in care arhiva nu a fost inventariata in integralitatea ei si nu a fost predata vreunei institutii in vederea pastrarii, situatia a devenit similara celei anterioare.Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA) a fost infiintat in 1991, ca structura aflata in subordinea Directiei Generale a Penitenciarelor. In 1997, SIPA a trecut in subordinea directa a ministrului Justitiei, urmand sa se ocupe si de protectia magistratilor.In anul 2004, SIPA s-a transformat in Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA), care a fost desfiintata in 2006, in contextul unor suspiciuni privind comiterea de abuzuri.