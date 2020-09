Cadavrul unui sturion atlantic, vechi de 500 de ani, descoperit in Marea Baltica, in epava unei nave regale daneze

"Cu ocazia unor cercetari arheologice din 2019, un butoi din lemn aflat pe epava scufundata continea cadavrul aproape complet si bine conservat al unui sturion", se afirma intr-un articol publicat de Jurnalul de stiinte arheologice, editat de cercetatorii de la Universitatea Lund din Suedia.Descoperirea, considerata unica de oamenii de stiinta, a fost posibila gratie particularitatilor Marii Baltice, o mare semi-inchisa, in care concentratia de oxigen este scazuta."Epava este intr-o stare de conservare atat de buna datorita mediului uimitor al Marii Baltice. Salinitatea ei scazuta nu este propice pentru viermii marini, care se hranesc cu lemn (...). Fundul marii este acoperit cu o argila fina, ideala pentru conservarea materiilor organice, iar concentratiile reduse de oxigen contribuie si mai mult la prezervarea materiilor organice", a explicat Brendan Foley, cercetator la Universitatea Lund, care a coordonat cercetarile.Intr-o calatorie oarecum ostentativa, Hans, regele Danemarcei, s-a deplasat in vara anului 1495 in Suedia pe cea mai frumoasa ambarcatiune a sa, cea mai impunatoare nava de razboi din regiune, cu intentia de a restaura unirea celor trei tari scandinave sub regenta sa."Am interpretat acel peste nu neaparat ca un cadou, ci mai degraba ca o demonstratie de putere. Este o interpretare posibila, fiind cea pe care noi o preferam tinand cont de natura politica a intregii calatorii, intrucat a facut parte din eforturile depuse de Hans pentru a ii influenta subtil pe nobilii suedezi sa se alature Uniunii Nordice", a precizat Brendan Foley.Suveranul danez nu se afla la bordul celui mai frumos vas al sau, Gribshunden, atunci cand nava, pretioasa lui incarcatura si o parte a echipajului sau au ars in dreptul localitatii Ronneby, un oras costier suedez ce apartinea pe atunci Danemarcei."Pierderea navei a fost o lovitura teribila pentru prestigiul lui Hans si a afectat din punct de vedere material forta lui politica si militara", a concluzionat acelasi cercetator.Restabilita cativa ani mai tarziu, Uniunea Nordica s-a dizolvat in cele din urma dupa desprinderea definitiva a Suediei si conflictul ei armat cu Danemarca.